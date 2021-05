Risparmio: il 92% dei risparmiatori italiani ha obiettivi legati alla sostenibilitÃ 

La pandemia ha accelerato l'uso delle tecnologie, una tendenza che proseguirà nel futuro. Gli investitori italiani ne sono convinti, visto che il 71% (contro il 49% della media europea) si attende un utilizzo sempre più intenso dei tool digitali e il 70% (il 51% a livello europeo) un maggiore engagement tramite virtual advisor.

Personalizzazione dei servizi e percezione del "value for money"

Oltre ad un'esperienza più digitale, i risparmiatori italiani desiderano un'esperienza personalizzata. Infatti, l'indagine EY rivela che il 76% dei clienti italiani è disposto a condividere i propri dati personali con il proprio wealth manager in cambio di un servizio più personalizzato e di una migliore user experience. A seguito della pandemia, tuttavia, il 36% degli intervistati, in linea con la media europea, si aspetta che il rapporto con il proprio gestore patrimoniale o consulente diventi meno personale dal punto di vista dell'interazione umana.



La maggioranza (79%) degli investitori italiani percepisce una corrispondenza tra il prezzo pagato al proprio gestore e il servizio ricevuto, tuttavia il 50% è preoccupato per i possibili costi nascosti.

"Oggi i clienti assegnano un valore elevato alle esperienze olistiche e personalizzate e sono sempre meno disponibili a pagare per i servizi di base, altamente standardizzati. Sono invece pronti a corrispondere un price-premium per avere un'esperienza positiva, dalla possibilità di accedere a investimenti specializzati o alternativi, a quella di ricevere raccomandazioni altamente personalizzate per prodotti e servizi specifici o di avere una maggiore varietà di opzioni d'investimento. Investire nell'esperienza del cliente sarà sempre più strategico per i wealth manager", conclude Incarnato.