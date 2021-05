Immobili uso ufficio: cala la richiesta a Milano e Roma, ma i canoni restano stabili

I sottomercati più dinamici sono stati il Central Business District, con il 33% di take up, e Porta Nuova Business District, con il 24%.

Il 68% dei mq affittati ha interessato prodotto di grado A, segno che non si ferma l'interesse da parte degli occupier per il prodotto di qualità.

I canoni prime rimangono quindi stabili a 600 euro/mq/p a nel CBD e in PNBD, così come i rendimenti prime, pari al 3,10%.

Si intensificano le operazioni di rinegoziazione dei termini contrattuali e di concessione di incentivi sui canoni, specie nelle aree periferiche e nell'hinterland. Si osserva, infatti, un aumento dello spazio disponibile proprio in queste aree con l'effetto di un conseguente rialzo del vacancy rate complessivo del mercato milanese.

Roma

L'assorbimento nella Capitale, nel primo quarter 2021, è stato di 25.406 mq circa, in calo del 60% rispetto al trimestre precedente ma sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Il numero di transazioni, in questo caso, scende a 19, con un calo del 38,7% rispetto al Q4 2020. Il 48,2% del totale ha visto protagoniste tre transazioni (12.235 mq complessivi) nei sottomercati Central Business District, Inner GRA ed EUR Laurentina. Centro ed EUR restano i sottomercati più dinamici.

In riduzione, come per Milano, anche la superficie media assorbita a Roma, pari a circa 1.337 mq.