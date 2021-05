Finance e digital transformation: gli imperativi sono cloud, sicurezza e customer experience

Nello specifico per quanto riguarda l'IT, i progetti di trasformazione digitale assorbono circa 1/4 dei budget, con consistenti investimenti soprattutto in ambito cloud, considerato un fattore centrale per il cambiamento e sinonimo di maggiore efficienza.

Molto importanti risultano anche gli investimenti nel campo della sicurezza e in tecnologie emergenti, quali Intelligenza artificiale e Machine Learning. Inoltre, nel nuovo scenario che si sta delineando, la Customer Experience (indicata dal 33% degli intervistati nello studio Forrester) viene identificata come una delle priorità per le aziende e il principale motore trainante alla base dei fenomeni di Fintech e Insurtech.

"La crescita della digitalizzazione e degli ecosistemi interconnessi ha portato il settore finanziario, e non solo, a concentrare la propria attenzione sulla protezione dei dati - ha commentato Donato Ceccomancini, Country manager Infinidat Italia - , nonché all'esigenza di investire su tecnologie innovative, che garantiscano maggiore affidabilità e sicurezza ed un elevato livello di performance. Oggi i clienti si aspettano che i servizi di cui hanno bisogno siano sempre accessibili e a loro disposizione in qualsiasi momento, indipendentemente dai problemi che le aziende possono trovarsi ad affrontare. Se questo non avviene, il rischio è che si rivolgano alla concorrenza: non a caso, i dati raccolti da Forrester indicano che la Customer Experience si trova in cima alla lista delle priorità. È, quindi, diventato un imperativo per tutti i player del settore IT adoperarsi per offrire soluzioni adeguate, in grado di soddisfare le richieste dettate dalla trasformazione in corso.