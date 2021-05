Timur Sardarov (MV Agusta): innovazione e capitali per il rilancio di un marchio storico

Sicuramente l'Italia, e in modo particolare la Lombardia, resta il primo mercato, senza dimenticare gli altri Paesi europei come la Germania, UK e la Francia. Oltre agli Stati Uniti, la Cina e il Giappone.

Parlando di ricerca e sviluppo, come vengono declinate in azienda tecnologia e innovazione?

MV Agusta conta un numero importante di ingegneri rispetto alle altre aziende. Circa il 25% del nostro staff è composto da ingegneri e figure altamente specializzate, che lavorano nell'R&D. Siamo molto orgogliosi di questo poiché l'innovazione è il cuore di MV Agusta dal 1945. Impegno costante, attenzione verso i mercati di riferimento e i nuovi trend emergenti, ricerca, sono gli asset aziendali su cui puntiamo, e naturalmente le alte performance tecniche e di servizio che da sempre caratterizzano la nostra azienda.

Grazie all'iniezione di capitale, abbiamo l'opportunità di potenziare tutti reparti, anche quello R&D, di migliorare e rinforzare le nostre performance. Le ultime novità riguardano il cambiamento della piattaforma dei motori con un upgrade da euro 4 a euro 5. Al momento MV Agusta ha la gamma di prodotti più avanzata rispetto ai competitor, in termini di digitalizzazione, guidabilità, sistemi di distribuzione dell'applicazione, qualità ecc. Siamo molto orgogliosi di come stiamo procedendo.



Web e social fanno parte integrante della comunicazione di ogni impresa. Il customer engagement è fondamentale. Come vi relazionate?

Siamo molto attivi in questo campo. Abbiamo una customer base molto coinvolta e operiamo parecchio sui social media come Instagram o Facebook, per fare degli esempi.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Come ho accennato prima, il nostro mercato principale è l'Italia, poiché siamo un'impresa italiana e consideriamo il cliente locale al primo posto. In un'ipotetica classifica subito dopo al secondo posto troviamo Francia e Germania. Poi vengono UK e Spagna, seguite da Cina, USA e Giappone. Però devo ribadire che il nostro focus è l'Italia poiché qui possiamo vendere al meglio i nostri prodotti da subito. Il mio compito principale è quello di continuare a mantenere MV Agusta a livelli alti, un brand di riferimento come lo è in Germania e in Francia. MV Agusta è una casa motociclistica di fama mondiale con sede qui, a Varese e qui produce le sue leggendarie moto, derivate dal mondo delle corse e considerate come vere e proprie opere d'arte motociclistica. È nostro compito continuare a mantenere alto il nome di questa azienda.