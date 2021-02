La pubblicitÃ  guarda al native per il marketing engagement

Lo scopo del brand nel 2021 dovrebbe essere di dimostrare eco-compatibilità, mostrando al contempo empatia nelle interazioni con i consumatori, comunicando come i prodotti siano convenienti e utili per le esigenze delle persone. Come risultato della pandemia, i marchi hanno l'opportunità unica di dimostrare il valore che creano, riposizionare i loro messaggi e pubblicizzare prodotti che sono utili - non solo per fare soldi.



E poi c'è l'esperienza

Il picco globale dell'eCommerce - e l'abbandono del 50% degli acquisti in negozio - non è temporaneo, e la sua crescente popolarità non è nemmeno il risultato dei nuovi acquirenti online. Gli attuali clienti online stanno comprando più prodotti nel web di quanti ne comprassero nelle sedi tradizionali prima della pandemia. Non si tratta solo di utenti mossi dall'intento di acquistare, poiché anche l'esperienza di navigazione sta passando dallo shopping fisico a vetrine online alla scoperta dei prodotti. Il COVID-19 ha persino portato le generazioni più anziane ad adottare i media digitali mutando le loro abitudini di consumo e aprendo la pubblicità a demografie sia "vecchie" che "giovani".



Inoltre, la stragrande maggioranza dei consumatori prevede di mantenere in futuro l'attuale maggiore ricorso ai canali online, con i principali reseller a riorganizzare già da ora i loro business. Inditex - il più grande retailer di moda al mondo e proprietario del marchio Zara - sta chiudendo 1.200 negozi in tutto il mondo per dare priorità alle vendite online. Questo significa che non solo ci sarà più attività online, ma che la concorrenza sarà più forte e a portata di click.

Per distinguersi dalla massa, la comprensione delle preferenze dei consumatori nella loro esperienza online porterà altrettante opportunità. Oltre a connettersi a un marchio che riflette i suoi valori, il 29% dei consumatori vuole che la propria esperienza sia divertente. Questo vale soprattutto per chi ha un reddito elevato (32%) e per i millennials (33%), rendendo le esperienze pubblicitarie interattive fondamentali per il progresso generazionale.



La crescita del Native e del Marketing Engagement

In un'epoca in cui il marketing mirato è in crescita, i brand traggono vantaggio dalle esperienze pubblicitarie native grazie alla loro capacità di entrare in risonanza con il pubblico.

È così che la fiducia giunge ad assumere un ruolo di rilievo reale. Mentre nel corso degli anni si è consumata nei media tradizionali e nei social media, la fiducia dei consumatori ha raggiunto il massimo storico nelle news di informazione.

Questo ha riportato l'attenzione sull'importanza di un giornalismo indipendente e di qualità, poichè il native advertising su siti di editori premium ha più probabilità di essere attendibile (44%), cliccato (21%), e di generare più acquisti futuri (24%) rispetto agli annunci presenti nelle piattaforme social.

Anche le esperienze di native advertising si sono evolute, con formati che riproducono le tendenze dello show-room e dell'in-store shopping.



Per esempio, i video pubblicitari nativi combinano il potere della narrazione video con l'efficacia del native advertising per dare vita a un prodotto, aiutando gli acquirenti a confrontare e valutare le loro opzioni e a vivere il prodotto in un modo che pochi altri formati pubblicitari consentono. Carousel è un altro formato interattivo che mette in luce diversi prodotti o elementi dell'offerta di un marchio.

Tali formati sono disegnati per l'engagement, e i marchi hanno bisogno di piattaforme mediatiche affidabili che operano nel giusto standard in cui pagano effettivamente per i risultati.

Il native advertising nell'open web alza l'asticella su come dovrebbero essere le esperienze, con le preferenze dei consumatori come golden standard.

In definitiva, la pubblicità ha lo scopo di rafforzare l'interazione che i consumatori hanno con i brand. E mentre l'industria guarda già al prossimo capitolo, il 2020 dovrebbe permanere come un promemoria dell'importanza di costruire le connessioni più significative con coloro che contano di più: i consumatori.



Sebastiano Cappa, Managing Director Italy di Outbrain