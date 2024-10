Meta: anno record con ricavi in crescita ma utenti attivi delusi



Dopo un altro trimestre finanziario eccezionale, Meta ha registrato un anno record. I ricavi del gigante dei social media hanno superato le aspettative degli analisti, ma il numero di utenti attivi giornalieri è risultato inferiore alle previsioni, causando un calo delle azioni nel mercato azionario.

Ricavi in crescita, ma utenti attivi in calo

Gli analisti di Wall Street si aspettavano un aumento del 18% delle vendite di Meta rispetto all'anno precedente. L'azienda ha invece registrato un aumento del 19%, raggiungendo i 40,6 miliardi di dollari, superando le aspettative degli investitori di 40,19 miliardi di dollari. Meta, che ha visto un aumento del 25% del prezzo delle sue azioni negli ultimi due mesi, ha registrato un utile per azione (EPS) di 6,03 dollari, superando le aspettative di Wall Street di un EPS di 5,29 dollari. Tuttavia, il numero di utenti attivi giornalieri è stato inferiore alle aspettative degli analisti. Meta ha registrato 3,29 miliardi di "persone attive giornaliere", un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, ma inferiore ai 3,31 miliardi previsti.

Investimento massiccio in AI

Meta ha intensificato i suoi investimenti in AI e gli analisti si aspettano un aumento delle spese aziendali a seguito di tale investimento. La guida di Meta ha indicato che le spese in conto capitale potrebbero raggiungere tra 38 e 40 miliardi di dollari nel 2024 e fino a 50 miliardi di dollari nel 2025. L'investimento potrebbe già essere redditizio. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha affermato che Meta AI è sulla buona strada per diventare l'assistente AI più utilizzato al mondo e ha ora oltre 500 milioni di utenti attivi mensili. Il pulsante per accedere a Meta AI è stato integrato nella barra di ricerca delle app Instagram e Facebook.

Sviluppi nell'AI e nell'hardware

L'azienda ha rilasciato il suo ultimo modello di AI, chiamato Llama 3.1 405B, a luglio. All'inizio di questo mese, ha annunciato un produttore di video AI, Movie Gen, che può generare filmati con audio. Zuckerberg ha affermato che l'azienda sta anche collaborando con il settore pubblico per iniziare a utilizzare Llama all'interno del governo. L'azienda non si sta ancora concentrando sulla monetizzazione di Meta AI, secondo la direttrice finanziaria Susan Li. Gli analisti hanno espresso preoccupazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di utenti attivi giornalieri da parte dell'azienda e per le possibili implicazioni per i suoi continui investimenti in AI. Meta sta anche espandendo la sua linea di hardware. Alla sua conferenza annuale per gli sviluppatori a settembre, Meta ha presentato un prototipo di un nuovo visore di realtà aumentata chiamato Orion. L'ultima entrata dell'azienda nel mercato degli occhiali intelligenti può proiettare rappresentazioni digitali di media, persone, giochi e comunicazioni sul mondo reale. L'azienda ha anche presentato Quest 3s, un'aggiunta più conveniente alla linea di visori di realtà mista dell'azienda, che è arrivata sugli scaffali all'inizio di questo mese.