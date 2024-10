Bruce Springsteen smentisce Forbes: Non sono un miliardario

La stima di Forbes, pubblicata la scorsa estate, aveva prudenzialmente valutato la fortuna del Boss in 1,1 miliardi di dollari, accumulati in sei decenni di carriera. Per effettuare questa valutazione, la rivista ha considerato vari fattori, tra cui:

- Oltre 140 milioni di album venduti in tutto il mondo

- I proventi della sua biografia

- 236 spettacoli sold-out a Broadway

- La vendita del suo catalogo alla Sony per 500 milioni di dollari

- Il tour mondiale del 2023, che ha generato introiti per 380 milioni di dollari

Springsteen ha spiegato che uno dei motivi per cui non è così ricco come si pensa è la sua generosità verso la E Street Band: 'Pago la band un sacco di soldi. Questo fa funzionare bene gli ingranaggi. E poi sono un capo piuttosto gentile'. Il rocker ha enfatizzato l'importanza di scegliere la band giusta e di suonare ogni sera come se fosse l'ultima.

Riguardo al prossimo biopic 'Deliver Me From Nowhere', che racconterà la produzione dell'iconico album 'Nebraska' del 1982, Springsteen si è detto soddisfatto della scelta di Jeremy Allen White per interpretarlo. 'Mi è bastato vederlo in 'The Bear' per capire che era l'uomo giusto, perché aveva un tumulto interiore, ma anche un po' di spavalderia', ha commentato il Boss.