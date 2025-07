Prezzi alla produzione industria: l'energia risveglia l'inflazione

Analizzando il mercato interno, la dinamica è ancora più evidente: i prezzi sono saliti del 2,2% rispetto al mese precedente e hanno segnato un robusto +3,9% su base annua, in netta accelerazione dal +2,7% di maggio. Curiosamente, senza l'influenza del settore energetico, i prezzi interni mostrano una stabilità congiunturale, con una crescita annuale ben più contenuta, attestandosi al +0,9% dal +1,0% di maggio. Questo sottolinea l'influenza preponderante dell'energia sul quadro generale.

Diverso lo scenario per il mercato estero. Qui, i prezzi hanno mostrato una leggera diminuzione dello 0,2% su base mensile. Guardando all'anno, la crescita è stata solo dello 0,3%, un dato che nasconde differenze tra le aree: l'Area Euro ha visto un +0,8%, ma l'Area non Euro ha registrato una flessione dello 0,4%.

Nel secondo trimestre del 2025, rispetto ai primi tre mesi dell'anno, i prezzi alla produzione complessivi dell'industria hanno evidenziato una contrazione del 3,5%.



Questa diminuzione è stata più marcata sul mercato interno (-4,7%), mentre sul mercato estero la flessione è stata più contenuta (-0,3%).

Approfondendo le componenti del mercato interno, si osserva che la crescita annuale dei prezzi dei beni intermedi ha rallentato, attestandosi al +0,4% dal +0,6% di maggio. Al contrario, i beni strumentali hanno visto un'accelerazione al +0,8% (dal +0,6%), e i beni di consumo hanno segnato un aumento più marcato, passando dal +1,6% al +1,8%.

Scendendo al dettaglio delle singole attività manifatturiere, giugno 2025 ha evidenziato incrementi annuali disomogenei sul mercato interno. L'aumento più significativo si è registrato nel settore dei prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, con un incremento del +2,7%.

Sul fronte del mercato estero, gli aumenti più consistenti si sono manifestati in diversi settori:

Per l'Area Euro: Prodotti alimentari, bevande e tabacco +4,9%; Industria del legno, della carta e stampa +4,0%; Mezzi di trasporto: +3,9%.





Per l'Area non Euro: Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature +3,9%.

Non tutti i settori, comunque, hanno visto crescere i prezzi. Cali tendenziali di ampia portata si sono registrati trasversalmente in tutti i mercati per il coke e prodotti petroliferi raffinati:

- Mercato interno: -8,6%;

- Area Euro: -5,5%;

- Area non Euro: -3,4%.

Un dato che merita attenzione è la riaccelerazione della crescita annuale dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas sul mercato interno, salita al +12,9% dal +9,3% del mese precedente. Questo conferma il ruolo centrale dell'energia nella dinamica inflazionistica corrente.

Anche il settore delle costruzioni presenta dinamiche interessanti. A giugno 2025, i prezzi alla produzione per gli edifici residenziali e non residenziali hanno segnato una lieve diminuzione dello 0,1% su base mensile, ma hanno mostrato una crescita robusta dell'1,9% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,3% di maggio.



Per quanto riguarda le strade e ferrovie, i prezzi sono rimasti stabili nel mese, ma hanno registrato una crescita annuale dello 0,4%, dopo un periodo di stazionarietà.

Guardando al secondo trimestre 2025, i prezzi per gli edifici residenziali e non residenziali hanno visto un incremento dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, mentre quelli relativi a strade e ferrovie hanno registrato una leggera flessione dello 0,2%.

Questi dati tracciano un quadro complesso, dove la spinta dei costi energetici emerge come il fattore dominante per il risveglio dei prezzi alla produzione nell'industria, con ripercussioni differenziate tra i settori e i mercati. La vigilanza su queste dinamiche resta cruciale per comprendere le future traiettorie dell'economia.