Microsoft vola a Wall Street: il segreto dei conti tra cloud e AI

Il vero motore di questa crescita impressionante risiede nel business del cloud. I ricavi da questa divisione hanno raggiunto i 46,7 miliardi di dollari, superando il consenso che si attestava a 45,96 miliardi. Ancora più significativa è la performance di Intelligent Cloud, con entrate pari a 29,88 miliardi di dollari contro attese di 29,1 miliardi. Un elemento cruciale di questa espansione è la crescita di Azure e degli altri servizi cloud. Escludendo l'effetto dei tassi di cambio, questa crescita ha toccato un notevole 39%, eclissando la stima del 34,2%. Anche l'utile per azione (EPS) ha offerto una lettura brillante, attestandosi a 3,65 dollari, un netto miglioramento rispetto ai 2,95 dollari dell'anno precedente. Si intravede, in questi numeri, la conferma di un modello di business resiliente e in continua evoluzione, capace di generare valore in contesti complessi. L'impegno di Microsoft nell'AI non è solo una promessa, ma una realtà che si traduce in investimenti concreti e misurabili. La società ha pianificato di destinare oltre 30 miliardi di dollari nel trimestre in corso per l'espansione dei data center.



Queste infrastrutture rappresentano il cuore pulsante dei servizi di intelligenza artificiale, un investimento strategico per sostenere una domanda crescente e per mantenere la leadership nel settore. L'innovazione in questo campo è rapida; il mercato richiede soluzioni sempre più potenti e integrate. Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha messo in luce la vasta adozione delle funzionalità basate sull'AI. Ha rivelato che Copilot, uno strumento potenziato dall'AI, conta già oltre 100 milioni di utenti attivi mensili. Non è solo Copilot a trainare l'adozione dell'AI. Circa 800 milioni di clienti interagiscono regolarmente con le varie funzionalità di intelligenza artificiale disseminate attraverso l'ampia gamma di prodotti Microsoft. Questo dato conferma quanto l'AI sia ormai parte integrante dell'esperienza utente, un elemento chiave per la produttività e l'interazione quotidiana.