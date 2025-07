Mediobanca vola: utili record e la mossa chiave su Banca Generali

Questa eccellente performance finanziaria si inserisce in un contesto di ambiziosa riorganizzazione strategica, al centro della quale spicca l'acquisizione di Banca Generali. La complessità dei processi autorizzativi ha richiesto una revisione delle tempistiche, con la conclusione dell'operazione ora prevista per il 18 agosto. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha individuato il 21 agosto come nuova potenziale data per l'assemblea chiamata a pronunciarsi sull'offerta pubblica di scambio (OPS). Si tratta di una decisione ponderata, che verrà comunque ufficializzata entro il 6 agosto, in base alle discussioni in corso con Generali. L'istituto di Piazzetta Cuccia ha inoltre inviato una lettera alla compagnia assicurativa, prospettando linee guida per avviare una negoziazione sulla prosecuzione degli accordi recentemente rinnovati tra Assicurazioni Generali e Banca Generali, con l'importante opzione di estendere tali patti direttamente a Mediobanca.

Contemporaneamente a queste mosse chiave, Mediobanca ha chiarito la propria posizione riguardo un'altra proposta di mercato.



L'amministratore delegato Alberto Nagel ha infatti ribadito il netto rifiuto dell'offerta proveniente da Monte dei Paschi di Siena (MPS). La motivazione è chiara e articolata, fondata su una valutazione rigorosa:

- L'offerta manca di un razionale industriale convincente.

- Non è finanziariamente conveniente per gli azionisti di Mediobanca.

- Rappresenta un ostacolo alla trasformazione del Gruppo Mediobanca, che, insieme a Banca Generali, mira a diventare un leader nel Wealth Management, un vero punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo.

L'attenzione di Mediobanca rimane salda sull'implementazione della propria strategia interna, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore della gestione patrimoniale. La visione è quella di consolidare una leadership di mercato attraverso operazioni mirate e decisioni strategiche che rispondano al meglio agli interessi del gruppo e dei suoi investitori.