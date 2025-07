La disoccupazione in Eurozona tiene: i dati di giugno 2025 svelano una sorprendente resilienza

L'analisi approfondita di Eurostat stima che a giugno 2025 le persone disoccupate nell'Unione Europea ammontassero a 12,967 milioni. Di queste, ben 10,700 milioni risiedevano nell'Eurozona. È un numero che riflette le dinamiche complesse del nostro continente. Confrontando i dati con il mese di maggio 2025, emerge un calo complessivo del numero di disoccupati: 23 mila in meno nell'UE e 62 mila in meno nella sola Eurozona. Il confronto annuale, poi, evidenzia un progresso ancora più marcato: da giugno 2024 a giugno 2025, la disoccupazione è diminuita di 125 mila unità nell'Unione Europea e di 293 mila nell'Eurozona. Questi numeri raccontano una storia di lenta, ma costante, ripresa del mercato del lavoro UE. La condizione dei più giovani sul fronte occupazionale merita una particolare attenzione. A giugno 2025, i dati di Eurostat hanno rilevato 2,857 milioni di giovani sotto i 25 anni disoccupati nell'UE, di cui 2,241 milioni nell'Eurozona. Il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione Europea è rimasto stabile al 14,7% rispetto a maggio 2025.



Al contrario, nell'Eurozona, questo tasso ha mostrato un leggero miglioramento, scendendo al 14,1% dal 14,3% del mese precedente. Considerando il confronto mensile, il numero di giovani senza lavoro è diminuito di 4 mila unità nell'UE e di 34 mila nell'Eurozona. Ancora più incoraggiante è la variazione su base annua: rispetto a giugno 2024, la disoccupazione giovanile ha visto una riduzione di 25 mila unità nell'UE e di 85 mila nell'Eurozona. Analizzando la situazione occupazionale per genere a giugno 2025, si osservano differenze interessanti. Il tasso di disoccupazione per le donne nell'UE è sceso al 6,0% (dal 6,1% di maggio), mentre quello maschile è rimasto stabile al 5,7%. Nell'Eurozona, le donne hanno registrato un tasso di disoccupazione del 6,4%, in calo dal 6,5% del mese precedente, mentre per gli uomini il tasso si è mantenuto al 6,0%. Queste stime, presentate in questo comunicato, si basano sulla definizione standard di disoccupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), ampiamente adottata a livello globale. Questa definizione include tra i disoccupati le persone senza impiego che hanno cercato attivamente lavoro nelle quattro settimane precedenti e sono disponibili a iniziare a lavorare entro le due settimane successive.



Per offrire una visione completa della complessa situazione del mercato del lavoro, i dati sulla disoccupazione sono stati affiancati da indicatori aggiuntivi. Tra questi rientrano i lavoratori part-time sottoccupati, le persone in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili e quelle disponibili a lavorare ma non attivamente alla ricerca di un impiego. Tali approfondimenti sono stati forniti assieme ai dati dell'Indagine sulle Forze di Lavoro dell'UE (EU-LFS) relativi al primo trimestre del 2025.