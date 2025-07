La Francia rivela i dati sui prezzi alla produzione: cosa c'è dietro la timida risalita di giugno

Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto al mese precedente, quando si era osservata una contrazione dello 0,9%. Un dato annuale altrettanto interessante rivela una diminuzione più contenuta. Su base annua, i prezzi alla produzione sono scesi dello 0,5%, un calo meno marcato rispetto al -0,8% del mese precedente. Questi numeri suggeriscono che, pur non essendo ancora in territorio positivo, la pressione ribassista si sta allentando progressivamente. La dinamica complessiva del mercato merita un'attenta analisi. Andando più in profondità, è essenziale distinguere tra i mercati interni ed esteri, poiché le loro tendenze non sempre coincidono. - I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno continuato a subire un decremento mensile, segnando un -0,2%; ciononostante, si tratta di un valore migliore rispetto al -0,9% registrato in precedenza.

- I prezzi relativi al mercato estero, d'altro canto, hanno mostrato una decisa ripresa, salendo dello 0,7% rispetto al -0,5% del mese di maggio. Questa discrepanza tra la domanda interna e quella proveniente dall'estero può indicare una maggiore competitività delle esportazioni francesi o una ripresa della domanda globale che sta beneficiando le imprese del Paese.



Osservare queste tendenze divergenti è cruciale per comprendere le diverse forze che agiscono sull'economia transalpina. La strada verso una piena ripresa è ancora lunga, ma questi segnali, pur deboli, costituiscono un primo passo.