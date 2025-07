L'inflazione in Italia a luglio: una stabilità che nasconde profonde tensioni sui prezzi

Da un lato, abbiamo assistito a una flessione più marcata dei prezzi degli Energetici, con un calo del 4,0% che segue il -2,1% di giugno. Dall'altro, i costi nel settore alimentare hanno mostrato una decisa accelerazione, salendo al 3,8% dal 3,3% registrato nel mese precedente. Il comparto dei servizi presenta una situazione eterogenea. Si sono osservate tensioni sui prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, che hanno visto una crescita dal 2,9% al 3,4%. Anche i Servizi vari hanno subito un'impennata, passando dall'1,6% al 2,2%. Però, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona hanno rallentato, scendendo al 2,6% dal 3,2%. Un dato di particolare rilievo per le famiglie italiane è l'andamento del carrello della spesa. L'aumento su base annua dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona ha subito un'accelerazione, attestandosi al +3,4% rispetto al +2,8% di giugno. Parallelamente, anche l'inflazione per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto ha mostrato un incremento, passando dal 2,0% al 2,3%.



Nel contempo, l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energetici e alimentari freschi, è rimasta invariata al 2,0%. Analizzando più in dettaglio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha segnato un +0,4% su base mensile a luglio 2025. Questa variazione congiunturale positiva è stata trainata principalmente da alcuni aumenti specifici. Tra questi spiccano i prezzi degli Energetici non regolamentati, saliti dell'1,6%, e dei Servizi relativi ai trasporti, che hanno registrato un +1,0%. A questi si aggiungono gli Energetici regolamentati (+0,9%), i Servizi vari (+0,6%) e gli Alimentari lavorati (+0,5%). Una nota di contrasto è rappresentata dai prezzi degli Alimentari non lavorati, scesi dello 0,6% su base mensile. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si è leggermente ampliato, raggiungendo +1,9 punti percentuali, in crescita rispetto all'1,8% del mese precedente.



Questo indica un costo maggiore per i servizi rispetto ai beni. Per quanto riguarda l'inflazione acquisita per il 2025, essa si attesta a un +1,7% per l'indice generale e a un +1,9% per la sua componente di fondo. Infine, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato una variazione pari a -1,0% su base mensile, un dato influenzato dai saldi estivi, e del +1,7% su base annua, in lieve calo rispetto al +1,8% del mese precedente. Questi numeri delineano un quadro economico complesso, dove la stabilità complessiva non deve oscurare le importanti variazioni che influenzano quotidianamente l'economia reale e le tasche dei cittadini.