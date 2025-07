Il Pil italiano frena: le vere ragioni dietro lo stop che preoccupa l'Europa

I servizi, invece, hanno mantenuto una posizione quasi invariata, mostrando una certa resilienza. La domanda aggregata interna ha offerto un contributo positivo alla crescita, ma quella estera ha rappresentato un freno significativo. Le nostre esportazioni hanno evidenziato una vulnerabilità, con un impatto negativo sul bilancio complessivo. Non a caso, anche la Germania ha visto una simile contrazione congiunturale dello 0,1% e un rialzo annuo dello 0,4%, riflettendo probabilmente dinamiche comuni. Molti potrebbero pensare ai dazi imposti dall'amministrazione Trump all'inizio di aprile sulle importazioni dal resto del mondo, inclusa l'Unione Europea. Ma la verità è più complessa. Nei primi sei mesi dell'anno, la bilancia commerciale italiana ha registrato un saldo attivo di circa 17,5 miliardi di euro. L'anno scorso, nello stesso periodo, l'avanzo era a quota 24 miliardi. Questo significa che il saldo è crollato del 27,2%. - Le nostre esportazioni verso il resto del mondo sono state pari a 268,2 miliardi di euro. - Le importazioni, invece, hanno raggiunto i 250,7 miliardi di euro.





Le esportazioni sono cresciute dell'1,6%, ma le importazioni hanno mostrato un aumento più marcato del 4,5%. Non stiamo esportando meno, al contrario, le nostre imprese continuano a vendere all'estero. Il punto è che le importazioni dal resto del mondo stanno aumentando in misura maggiore. Questo processo riduce il nostro avanzo commerciale, una componente cruciale che, insieme a consumi e investimenti interni e alla spesa pubblica netta, contribuisce alla formazione del Prodotto Interno Lordo. Dai dati ufficiali degli Stati Uniti scopriamo che il nostro saldo commerciale con la superpotenza è diminuito da 19,1 a 17,7 miliardi di dollari nei primi cinque mesi dell'anno, un calo del 7,7%. Si tratta di una riduzione in valore di 1,46 miliardi di dollari, accentuata dall'effetto cambio. Le esportazioni sono aumentate di 300 milioni, ma le importazioni sono cresciute di ben 1,77 miliardi. Il fattore chiave che sta influenzando la competitività delle imprese europee sembra essere l'euro forte. Il cambio tra Euro e Dollaro è balzato da 1,03 di inizio anno a un picco di oltre 1,18, stabilizzandosi recentemente attorno a 1,1550.



Un euro più forte rende le importazioni più convenienti, ma penalizza significativamente le nostre esportazioni, rendendole meno competitive sui mercati internazionali. È il cambio, più che i dazi per il momento, a giocare a nostro sfavore, sebbene le politiche commerciali statunitensi abbiano contribuito a spingere l'euro verso l'alto. Il calo del Pil italiano nel secondo trimestre è la spia di un'economia che non può fare leva esclusivamente sulla domanda degli altri stati per reggersi in piedi. È essenziale stimolare consumi e investimenti interni. I salari stagnanti frenano la spesa delle famiglie; nonostante un recupero del potere d'acquisto nel 2024, i livelli reali restano inferiori del 7,5% rispetto al 2021. L'ISTAT prevede una crescita dei consumi dello 0,7% sia per quest'anno che per il 2026, un ritmo troppo lento per trainare efficacemente l'economia. Gli investimenti delle imprese risentono di un clima globale incerto, che disincentiva le nuove iniziative. La spesa pubblica, infine, ha margini di manovra fiscali limitati, non potendo contribuire alla crescita come accaduto in passato.



Una possibile soluzione potrebbe arrivare dalla Banca Centrale Europea. È probabile che la BCE tagli i tassi di interesse già a settembre, un passo che favorirebbe la ripresa economica nell'Eurozona. Un costo del denaro più basso riduce la remunerazione del risparmio, incoraggiando così i consumi, e alleggerisce le rate dei prestiti per famiglie e imprese. Incentiva anche gli investimenti, rendendo più conveniente l'accesso al credito per le nuove iniziative imprenditoriali, e permette allo stato di risparmiare qualche quattrino sugli interessi del debito pubblico. È un mix che, pur non essendo sufficiente da solo a innescare una svolta radicale, può certamente contribuire a migliorare il quadro economico complessivo, fornendo un impulso necessario in un momento delicato.