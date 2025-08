Dazi USA-UE: l'incertezza sul vino europeo mette sotto pressione Bruxelles

A Bruxelles si era sperato che i prodotti alcolici non rientrassero tra i beni colpiti da Washington. Gli operatori del settore continuano a nutrire l'aspettativa di ottenere esenzioni, ma un elenco ufficiale non è stato mai reso pubblico. Giovedì, un portavoce della Commissione ha ammesso che il vino e gli alcolici sarebbero stati con ogni probabilità soggetti alle nuove tariffe. "Non ci aspettiamo che il vino e gli alcolici siano inclusi nel primo gruppo di esenzioni annunciate dagli Stati Uniti", aveva dichiarato il portavoce, aggiungendo che le negoziazioni sono ancora in corso. Entrambe le parti, ha sottolineato, stanno lavorando per definire una dichiarazione congiunta basata sull'intesa raggiunta tra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Assicurare un'esenzione completa per l'industria del vino e degli alcolici rappresenta una priorità assoluta per il team negoziale dell'UE a Bruxelles.



Questo settore è infatti ritenuto di importanza strategica, in particolare per la Francia che, insieme a Italia, Spagna e Irlanda, sta esercitando una pressione significativa affinché tali prodotti vengano risparmiati dai dazi. "Stiamo proseguendo le negoziazioni con gli americani affinché, se possibile, gli alcolici, e forse il vino, insieme ad altri settori, possano essere esentati. È un lavoro in divenire", aveva riferito il ministro dell'Economia francese, Éric Lombard, in un'intervista radiofonica pochi giorni fa.

Gli Stati Uniti e la Cina rappresentano i principali mercati di esportazione per il vino e gli alcolici europei. Solo in Francia, questa industria sostiene quasi 550.000 posti di lavoro lungo tutta la sua complessa catena di valore. Le tariffe commerciali imposte dalla Cina hanno già avuto un impatto tangibile sul settore, e l'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti costituirebbe un ulteriore, severo colpo.



Funzionari commerciali dell'UE e degli Stati Uniti, affiancati da importanti associazioni di categoria come il Distilled Spirits Council e il Comité Européen des Entreprises Vins, si sono espressi in più occasioni a favore di un accordo tariffario basato sul principio "zero per zero", cioè l'eliminazione reciproca dei dazi su vino e alcolici.

Eppure, la posizione negoziale dell'UE si è indebolita considerevolmente; Bruxelles non detiene più un'influenza efficace su questi specifici prodotti. Storicamente, la possibilità di minacciare tariffe di ritorsione su esportazioni americane simboliche, come il bourbon o il vino californiano, ha spesso permesso di tenere il vino e gli alcolici dell'UE fuori dalla lista degli obiettivi degli Stati Uniti. Questa fondamentale possibilità è svanita con l'ultimo accordo raggiunto in Scozia, rendendo l'UE meno incline a compromettere l'intesa commerciale più ampia per la salvaguardia di un singolo settore.



Aumentando ulteriormente l'incertezza, il portavoce della Commissione ha preferito non confermare se i dazi sarebbero stati imposti già il giorno seguente, limitandosi ad affermare che vi era una "chiara comprensione" dell'intenzione degli Stati Uniti di procedere tramite un ordine esecutivo, potenzialmente anche durante la notte.