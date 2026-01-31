Perché la promozione di S&P cambia i giochi per il debito dell'Italia





Il Ministero dell'Economia e delle Finanze accoglie questa notizia come una certificazione della bontà delle politiche di bilancio adottate finora. Secondo Giancarlo Giorgetti, titolare del dicastero, questo risultato dimostra che la disciplina fiscale viene premiata dagli osservatori internazionali. La percezione è che il percorso intrapreso sia solido: il lavoro svolto sta portando a una credibilità crescente che non sembra mostrare segni di cedimento. Non è solo una questione di numeri, ma di immagine istituzionale su palcoscenici finanziari complessi.

Le prospettive economiche tracciate nel report dettagliato dell'agenzia evidenziano alcuni passaggi fondamentali per comprendere lo stato di salute delle casse pubbliche:

- il deficit pubblico è previsto in calo sotto la soglia del 3% entro il 2026;

- l'Italia dovrebbe tornare a registrare un avanzo primario già a partire dal 2024;

- l'impatto finanziario legato al Superbonus inizierà a scemare progressivamente tra il 2026 e il 2028;

- il debito pubblico toccherà un picco nel 2027 per poi iniziare una discesa graduale;

- il contributo del settore privato e la solidità delle partite correnti restano i pilastri della resilienza nazionale.





Nonostante il clima di cauto ottimismo, l'analisi non nasconde le potenziali insidie che potrebbero rallentare il cammino delle riforme. L'attenzione si sposta sul calendario politico, poiché l'avvicinarsi delle elezioni generali previste per dicembre 2027 potrebbe inasprire la competizione elettorale. Questo scenario rischia di drenare l'energia necessaria per attuare le modifiche strutturali richieste dall'Europa e dai mercati. Il lavoro paga, ma la tenuta della rotta dipenderà molto dalla capacità di gestire le tensioni interne e le incertezze legate alle possibili riforme della legge elettorale prospettate da Giorgia Meloni.

La struttura economica italiana mostra comunque una capacità di adattamento sorprendente. La combinazione tra un settore privato dinamico e il progressivo esaurimento degli oneri straordinari legati ai bonus edilizi entro il 2029 delinea un quadro di normalizzazione. Il messaggio che emerge è chiaro: la strada per il risanamento è tracciata, ma il passaggio cruciale sarà mantenere la coerenza amministrativa anche quando la pressione della politica interna diventerà più insistente.



La promozione di S&P rappresenta quindi un'apertura di credito importante per l'Italia, un vantaggio competitivo che il sistema produttivo dovrà essere in grado di capitalizzare per attrarre nuovi capitali e consolidare la propria posizione nello scenario globale.