Poste Italiane lancia un nuovo corso AI: podcast, video e infografiche gratuite

Si parte dalle definizioni di AI, mostrando come è evoluta nel tempo, per arrivare ad applicazioni pratiche come i suggerimenti personalizzati di Netflix o Amazon. Il percorso approfondisce anche temi più avanzati, come il deep learning e l’AI generativa, spiegando come sistemi come GPT creano testi e immagini. Vengono inoltre trattati aspetti cruciali come la protezione da deepfake e disinformazione.

Oltre l'AI: sicurezza digitale e consapevolezza

L'iniziativa di Poste Italiane va oltre l'AI, offrendo risorse per migliorare la sicurezza online. Il sito web fornisce infatti informazioni sulla cybersecurity e su come difendersi da truffe online, come il phishing. L'obiettivo è quello di promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Inoltre, sono previsti webinar periodici per aggiornamenti sulle ultime novità tecnologiche.

Accessibilità per tutti

Il progetto è pensato per essere inclusivo. Il sito di Poste Italiane offre i contenuti anche nella Lingua Italiana dei Segni, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro che sono sordi o hanno difficoltà uditive. Tutti i materiali sono liberamente disponibili sul sito web di Poste Italiane e sui principali social media, come LinkedIn, Facebook e X (ex Twitter). La classificazione dei tipi di AI e le loro applicazioni più comuni sono illustrate attraverso chiare infografiche. Il progetto include podcast che spaziano da introduzioni generali ad argomenti più specialistici, offrendo un percorso personalizzabile a seconda del livello di conoscenza dell'utente.

Poste Italiane si impegna a rendere l'AI più accessibile e a promuovere una maggiore consapevolezza digitale tra i suoi utenti.