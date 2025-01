Minacce di Trump scuotono i mercati asiatici

Queste dichiarazioni hanno pesato sull’umore degli investitori, soprattutto in India, membro chiave del BRICS, dove i future sull’indice Nifty 50 indicavano un’apertura negativa. L’imminente presentazione del bilancio di Stato indiano ha ulteriormente aumentato l’incertezza. Il Nifty 50 aveva toccato questa settimana il minimo di sette mesi, sebbene abbia poi recuperato parte del terreno perso.

Giappone: inflazione in crescita, ma mercato azionario piatto

In Giappone, l’indice Nikkei 225 è leggermente salito, mentre il TOPIX è rimasto piatto. L’inflazione a Tokyo ha raggiunto a gennaio un picco di quasi due anni, in linea con le previsioni, suggerendo un aumento simile a livello nazionale. Questa crescita dell’inflazione rafforza la visione della Banca del Giappone di un circolo virtuoso di crescita economica e inflazione, dando alla banca centrale maggiore margine di manovra per ulteriori rialzi dei tassi di interesse.

La banca centrale ha infatti alzato i tassi di 25 punti base la scorsa settimana. Altri dati positivi provengono dall’aumento inatteso della produzione industriale a dicembre e da vendite al dettaglio superiori alle attese.

Mercati asiatici: un quadro misto

Il quadro nei mercati asiatici è risultato piuttosto frammentato. L’indice ASX 200 australiano è salito dello 0,3%, toccando brevemente un massimo storico di 8.566,90 punti, alimentato dalle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia a febbraio. L’indice Straits Times di Singapore è stato il migliore, con un rialzo di quasi il 2%, grazie alla ripresa degli scambi dopo le festività del Capodanno Lunare e all’aumento della domanda per settori sensibili all’economia, come banche e industria. Al contrario, il KOSPI sudcoreano ha perso l’1,3%, penalizzato dalle perdite nei titoli dei produttori di chip e tecnologici, in linea con i cali dei loro omologhi globali.

SK Hynix Inc, fornitore di chip di memoria per NVIDIA Corporation, è crollato fino all’11%, mentre Samsung Electronics Co Ltd ha perso il 2,6%.