Milleproroghe: emendamenti bloccati, il futuro incerto del decreto, molte novità

Anche l'emendamento del Partito Democratico, volto ad estendere il golden power ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia Low orbite satellite, è stato respinto. L'idea di rinviare la stretta sull'anti-evasione per le spese di trasferta è stata altrettanto dichiarata inammissibile.

Auto aziendali: un futuro ancora incerto

Tra le misure ancora in discussione, spiccano i correttivi sulle auto aziendali. Proposte di Forza Italia e del presidente della commissione Finanze, Massimo Garavaglia, mirano a posticipare l'inasprimento delle norme o ad escludere alcuni veicoli dal maggior onere fiscale. Si discute anche della possibilità di una clausola di salvaguardia per le auto aziendali, inizialmente esclusa dalla manovra di bilancio, ma ora potenzialmente riconsiderata nel Milleproroghe.

Ripescaggio rottamazione quater e altre questioni aperte

Una possibile apertura riguarda il ripescaggio dei contribuenti decaduti dalla rottamazione quater. Il governo potrebbe permettere loro di rientrare nel programma, a condizione di saldare tutte le rate arretrate. Altre questioni cruciali riguardano la proroga dell'obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali e lo slittamento della sugar tax, quest'ultimo fortemente contestato da Forza Italia e Lega. Anche la proroga delle gare per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche e le proposte su crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo sono tra i temi ancora in discussione.

Prossimi passi: un ulteriore sforzo di riduzione degli emendamenti

Oltre 300 emendamenti attendono ancora l'esame della commissione, che richiederà pareri ministeriali e controlli di compatibilità con la finanza pubblica.

Il Governo ha richiesto ai gruppi politici un ulteriore taglio degli emendamenti entro l'11 febbraio, data prevista per l'approvazione in prima lettura al Senato. Una riunione in commissione è prevista per martedì prossimo, con la partecipazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il decreto Milleproroghe dovrebbe poi essere approvato definitivamente alla Camera entro fine febbraio.