Inflazione a sorpresa: i prezzi alla produzione tornano a crescere

Escludendo il settore energetico, la crescita è più moderata: +0,1% su base mensile e +0,5% su base annua. Nel quarto trimestre 2024, i prezzi sono aumentati dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, con un incremento più significativo sul mercato interno (+2,3%) rispetto a quello estero (+0,3%). Fra le attività manifatturiere, a dicembre 2024, si sono registrati aumenti tendenziali più elevati in diversi settori:

Industria del legno, della carta e stampa : +1,5% mercato interno, +6,1% area euro.

: +1,5% mercato interno, +6,1% area euro. Coke e prodotti petroliferi raffinati : +4,9% area non euro.

: +4,9% area non euro. Computer, prodotti di elettronica e ottica : +4,6% area euro, +2,4% area non euro.

: +4,6% area euro, +2,4% area non euro. Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature : +1,5% mercato interno, +4,4% area non euro.

: +1,5% mercato interno, +4,4% area non euro. Prodotti chimici: +3,3% area euro.



Al contrario, il settore coke e prodotti petroliferi raffinati ha registrato flessioni tendenziali significative: -4,7% mercato interno, -4,9% area euro. Sul mercato interno, i prezzi della fornitura di energia elettrica e gas sono tornati a crescere su base annua (+3,6%, dopo il -2,0% di novembre).

Un quadro d'insieme: l'anno 2024

Nel complesso, nel 2024 i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti del 4,2%, un miglioramento rispetto al -5,7% del 2023. La flessione è stata più accentuata sul mercato interno (-5,7%) che su quello estero (-0,6%). Questa diminuzione è dovuta principalmente alla discesa dei prezzi dei prodotti energetici (-13,7%). Escludendo questi ultimi, la flessione sul mercato interno si riduce a -1,0%, un dato molto diverso da quello del 2023, dove era di +2,6%. Per quanto riguarda le costruzioni, a dicembre 2024, i prezzi per "Edifici residenziali e non residenziali" hanno mostrato un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una flessione tendenziale in attenuazione (-0,6%).

Quelli di "Strade e Ferrovie" sono rimasti stazionari su base mensile, diminuendo dello 0,7% su base annua. Nel 2024, i prezzi per "Edifici residenziali e non residenziali" hanno registrato una flessione dell'1,1%, mentre quelli di "Strade e Ferrovie" dell'1,6%. L'aumento dei prezzi alla produzione industriale a dicembre, dopo mesi di calo, rappresenta un'inversione di tendenza significativa e merita un'attenta osservazione per le sue implicazioni future sull'inflazione. La crescita è dovuta principalmente al rialzo dei prezzi dell'energia sul mercato interno. Al netto di questo fattore, l'andamento dei prezzi appare più stabile.