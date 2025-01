Inflazione Usa in aumento: la FED potrebbe rimandare i tagli ai tassi

Nei dodici mesi fino a dicembre, l'indice PCE è aumentato del 2,6%, dopo essere salito del 2,4% a novembre. Questi dati, inclusi nel rapporto preliminare sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre pubblicato giovedì, mostrano un aumento delle pressioni sui prezzi negli ultimi tre mesi dell'anno, sullo sfondo di una forte spesa dei consumatori. La banca centrale statunitense utilizza le misure dei prezzi PCE per la politica monetaria. Mercoledì, la FED ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento nella fascia 4,25%-4,50%, dopo averlo ridotto di 100 punti base da settembre, quando ha iniziato il suo ciclo di allentamento monetario. La dichiarazione di politica monetaria non includeva il riferimento al fatto che l'inflazione avesse "fatto progressi" verso l'obiettivo del 2% della FED. Nessun taglio dei tassi è previsto prima di giugno. Escludendo le componenti volatili di cibo ed energia, l'indice PCE è aumentato dello 0,2% il mese scorso, dopo un aumento dello 0,1% a novembre.

Nei dodici mesi fino a dicembre, la cosiddetta inflazione di fondo è aumentata del 2,8%, dopo essere aumentata del 2,8% a novembre. La FED prevede solo due tagli dei tassi quest'anno, rispetto ai quattro previsti a settembre. Ciò riflette l'incertezza sull'impatto economico dei piani del Presidente Donald Trump per le riduzioni delle tasse, le ampie tariffe sulle importazioni e la repressione dell'immigrazione, che gli economisti considerano inflazionistiche. Le paure sulle tariffe hanno spinto i consumatori ad affrettarsi ad accumulare beni per evitare prezzi più alti. Ciò ha contribuito a sostenere la spesa dei consumatori, che ha registrato il suo ritmo di crescita più rapido in quasi due anni nel quarto trimestre, sostenendo l'espansione economica. Gli economisti si aspettano che gli acquisti preventivi siano continuati a gennaio. La spesa dei consumatori, che rappresenta oltre i due terzi dell'attività economica statunitense, è aumentata dello 0,7% a dicembre, dopo un aumento rivisto dello 0,6% a novembre.

In precedenza, si era comunicato che la spesa era aumentata dello 0,4% a novembre. L'economia è cresciuta ad un tasso annualizzato del 2,3% nel quarto trimestre, poiché l'aumento della spesa dei consumatori ha compensato i rallentamenti dovuti allo svuotamento delle scorte e allo sciopero di Boeing in autunno, che ha pesato sugli investimenti delle aziende in attrezzature. La forte spesa dei consumatori del mese scorso pone l'economia su una traiettoria di crescita più elevata in vista del primo trimestre.