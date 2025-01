Burocrazia UE: Orsini lancia l'allarme, "basta norme, fermiamoci!"

" Orsini ha sottolineato l’eccessiva burocrazia, proponendo 80 misure a costo zero per snellire l’apparato burocratico italiano. "Alcune sono state approvate, altre in approvazione. Quando avremo attuato 30 delle 80 misure, ne proporremo altre 30," ha spiegato. L’obiettivo è semplificare il lavoro per le aziende italiane. La Lombardia, definita la "locomotiva d'Italia e d'Europa," necessita di politiche industriali a lungo termine, sia italiane che europee, per affrontare il tema della produttività. Orsini ha chiesto al governo una visione a lungo termine, almeno triennale, per sostenere le imprese che, a differenza della politica, hanno una visione decennale. "Per una politica industriale servono investimenti," ha aggiunto. Il problema energetico è stato definito "enorme", con l’urgenza di agire rapidamente per garantire la competitività.

Orsini ha proposto il disaccoppiamento dei costi delle fonti fossili da quelli delle rinnovabili e politiche industriali anche sul gas. I dazi USA preoccupano Confindustria, considerato l’alto volume di esportazioni italiane (626 miliardi di euro nel 2024). Orsini ha espresso la speranza in un dialogo costruttivo tra Italia e Stati Uniti, soprattutto sui settori della difesa e del gas, per proteggere le esportazioni italiane verso gli USA (oltre 60 miliardi di euro). Infine, Orsini ha chiesto la rapida approvazione dello “Sblocca Milano”, per sbloccare 12 miliardi di investimenti bloccati da tempo. Ha inoltre chiesto la cancellazione delle sanzioni sull’automotive, giudicandole un ostacolo per il settore. L’attenzione all’ambiente resta prioritaria, ma una politica industriale efficace è fondamentale.

Le priorità di Confindustria

La dichiarazione di Orsini evidenzia la necessità di un intervento urgente per contrastare la crescente burocrazia europea e italiana, che soffoca la competitività delle imprese.

L’appello per una politica industriale lungimirante, che tenga conto delle esigenze del settore energetico e delle sfide poste dai dazi statunitensi, sottolinea la complessità delle questioni affrontate. L’urgenza di sbloccare gli investimenti in Lombardia e di rivedere le sanzioni sull'automotive completano il quadro di un sistema che necessita di profonde riforme per garantire la crescita economica del Paese.