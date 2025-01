Auto elettriche in Italia: il costo frena la transizione

000 euro per una nuova auto, un limite che molti modelli elettrici superano di gran lunga. Di conseguenza, aumenta anche l’interesse per le auto ibride, considerate un buon compromesso tra sostenibilità ambientale e budget. “Il costo elevato dei veicoli elettrici prodotti dai costruttori europei continua a essere inaccessibile per un’ampia fascia di consumatori,” spiega Franco Orsogna, automotive sector leader di Deloitte. “Questo riaccende l’interesse per le auto a benzina, diesel e i modelli ibridi.” La situazione spinge paesi come la Germania, principale produttore di auto in Europa, a proporre nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, al fine di competere con la Cina. Anche se gli italiani dimostrano una forte attenzione per l'ambiente (49%), l’inflazione e la riduzione degli incentivi pubblici hanno frenato l'interesse per l'elettrico per il secondo anno consecutivo.

Ironia della sorte, nel passato i consumatori erano più motivati dal risparmio sul carburante che dalla riduzione dell'impatto ambientale. Nonostante ciò, l'Italia mantiene un livello di sensibilità ambientale superiore a quello di altri paesi, dove la preferenza per le auto a combustione interna (ICE) è molto più alta (es. 60% in Polonia, 57% in Austria, 53% in Germania). Il 51% degli italiani che desiderano un'auto elettrica preferirebbe ricaricarla a casa, ma il 25% ritiene ciò impossibile. Per il 39%, una buona infrastruttura di ricarica deve garantire tempi rapidi, oltre a facilità d'uso, sicurezza e accessibilità. Tra le principali preoccupazioni, figurano l’autonomia (41%), i tempi di ricarica (40%) e la mancanza di infrastrutture (36%). Il prezzo rimane il fattore più importante nella scelta di un'auto nuova (56%), seguito dalla qualità (54%) e dalle caratteristiche del veicolo (49%).

Per il 55% degli italiani, la nazionalità del produttore non è rilevante, anche se le donne mostrano una maggiore preferenza per i marchi locali (30%) rispetto agli uomini (19%). L'interazione diretta con i rivenditori rimane cruciale per la maggior parte degli italiani (83%), per negoziare il prezzo (80%) e costruire un rapporto per i servizi futuri (72%). Un numero crescente di italiani (44%) è interessato ad acquistare l'assicurazione direttamente dal produttore. Infine, nonostante alcuni dubbi sulle auto a guida autonoma, molti sono disposti a pagare di più per funzionalità avanzate di connettività e sicurezza.