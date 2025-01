Apple a gonfie vele, ma il mercato resta incerto anche se il Nasdaq può fare il mese record

Nonostante Apple abbia riportato vendite deludenti per iPhone, i ricavi dei servizi hanno attirato l'attenzione. Intel e KLA hanno registrato rispettivamente un aumento dell'1% e del 4% grazie a risultati migliori delle previsioni. Al di fuori del settore tecnologico, le azioni di Deckers Outdoor sono crollate di circa il 14% a causa di una guidance sui ricavi annui leggermente inferiore alle stime di Wall Street. La sessione di giovedì sera segue una giornata di contrattazioni vincente, ma volatile, per i tre principali indici. La tecnologia è stata al centro dell'attenzione degli investitori questa settimana, a seguito del forte ribasso di lunedì innescato dagli sviluppi della startup di AI cinese DeepSeek e dai report sui guadagni di attori chiave negli ultimi giorni.

Nonostante questi progressi, solo il Dow è sulla buona strada per chiudere la settimana in rialzo. Mentre l'indice blue-chip è aumentato di circa l'1%, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite sono pronti a chiudere in ribasso dello 0,5% e dell'1,4%, rispettivamente. Venerdì è anche l'ultimo giorno di un gennaio difficile per i trader. Tuttavia, le tre principali medie sono in procinto di registrare guadagni mensili, con l'S&P 500 in rialzo del 3,2% e il Nasdaq in crescita dell'1,9%. Il Dow ha sovraperformato, in procinto di un balzo del 5,5%. Gli investitori si concentreranno venerdì sui dati di dicembre per l'indice dei prezzi dei consumi per le spese personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve. Monitoreranno anche le pubblicazioni economiche relative ai costi del lavoro e al reddito personale.