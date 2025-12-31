Metalli preziosi, l'anno d’oro: l’argento crescita storica del 140% scuote gli investimenti metalli preziosi

Il mercato dei metalli preziosi ha concluso l'anno in modo spettacolare, segnando performance annuali che non si vedevano da decenni, ma mercoledì ha registrato un leggero arretramento. L'entità dei guadagni annuali è impressionante. L'argento, in particolare, ha guidato la carica con un balzo storico del 140%, mentre l'oro ha siglato la sua migliore performance annuale da oltre quarant'anni. L'oro spot è sceso dell'1,4%, attestandosi a 4.286,89 dollari l'oncia, toccando un minimo che non si vedeva da più di due settimane. Questo calo arriva dopo il record storico di 4.549,71 dollari toccato venerdì.



I future sull'oro negli Stati Uniti per la consegna di febbraio hanno perso il 2%, scendendo a 4.298,60 dollari l'oncia. L'oro ha guadagnato oltre il 60% nel corso del 2025. Questo risultato eccezionale rappresenta l’aumento annuale più significativo dal lontano 1979, un periodo caratterizzato da forti tensioni geopolitiche come la rivoluzione iraniana, che spinsero i prezzi oro record. La spinta di quest'anno è stata alimentata da una combinazione di fattori globali complessi. Le principali motivazioni sono state i tagli dei tassi di interesse e le aspettative di un ulteriore allentamento monetario da parte della Federal Reserve statunitense. A ciò si aggiungono i conflitti geopolitici che mantengono alta la domanda di beni rifugio. Il metallo giallo ha beneficiato anche di una robusta domanda da parte delle banche centrali internazionali e di un aumento costante delle partecipazioni negli exchange-traded funds
- (ETF). C'è chi sostiene che verso la fine del primo trimestre del 2026 l'oro potrebbe toccare i 5.000 dollari. Ha anche aggiunto che i catalizzatori che hanno animato l'oro nell'ultimo anno sembrano ormai essere autosufficienti.


L'argento ha superato ogni aspettativa. Mercoledì ha perso il 7,1%, scendendo a 71,02 dollari l'oncia, pur rimanendo vicino al massimo storico di 83,62 dollari raggiunto lunedì. L'argento crescita storica del 140% nell'anno ha superato di gran lunga l'oro, registrando così la sua migliore performance di sempre. Nel 2025, il metallo bianco ha raggiunto traguardi importanti. Questa corsa è stata sostenuta da una serie di elementi cruciali:
- la designazione come minerale essenziale negli USA; - i vincoli sul lato dell'offerta;
- le scorte ridotte al minimo;
- l'aumento della domanda industriale e di investimenti metalli preziosi.

L'ultimo giorno dell'anno finanziario ha visto un aumento del dollaro USA che, spingendosi a un massimo di oltre una settimana, ha esercitato pressione sui metalli preziosi prezzati nella valuta americana.

Il rialzo del dollaro è un elemento penalizzante per le materie prime. Ha anche aggiunto che è l'ultimo giorno dell'anno, quindi si assiste a una logica presa di profitto da parte degli operatori sul mercato dei metalli preziosi.


Anche il platino ha subito una forte correzione. Mercoledì ha ceduto il 12%, scivolando a 1.935,35 dollari l'oncia, dopo aver toccato il massimo storico di 2.478,50 dollari. Nondimeno, il bilancio annuale resta eccezionale: un rialzo di oltre il 110%, la sua migliore performance
- di sempre. Il palladio ha perso l'8,2%, attestandosi a 1.478,0 dollari l'oncia. Questo metallo è destinato a chiudere l'anno con un aumento del 66%, la sua migliore performance degli ultimi quindici anni. Gli investimenti metalli preziosi
- hanno fornito ritorni eccezionali, consolidando la funzione di questi asset come strumenti essenziali per la diversificazione e la protezione del capitale in un contesto economico globale incerto.


