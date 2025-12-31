Metalli preziosi, l'anno d’oro: l’argento crescita storica del 140% scuote gli investimenti metalli preziosi



I future sull'oro negli Stati Uniti per la consegna di febbraio hanno perso il 2%, scendendo a 4.298,60 dollari l'oncia. L'oro ha guadagnato oltre il 60% nel corso del 2025. Questo risultato eccezionale rappresenta l’aumento annuale più significativo dal lontano 1979, un periodo caratterizzato da forti tensioni geopolitiche come la rivoluzione iraniana, che spinsero i prezzi oro record. La spinta di quest'anno è stata alimentata da una combinazione di fattori globali complessi. Le principali motivazioni sono state i tagli dei tassi di interesse e le aspettative di un ulteriore allentamento monetario da parte della Federal Reserve statunitense. A ciò si aggiungono i conflitti geopolitici che mantengono alta la domanda di beni rifugio. Il metallo giallo ha beneficiato anche di una robusta domanda da parte delle banche centrali internazionali e di un aumento costante delle partecipazioni negli exchange-traded funds

- (ETF). C'è chi sostiene che verso la fine del primo trimestre del 2026 l'oro potrebbe toccare i 5.000 dollari. Ha anche aggiunto che i catalizzatori che hanno animato l'oro nell'ultimo anno sembrano ormai essere autosufficienti.



L'argento ha superato ogni aspettativa. Mercoledì ha perso il 7,1%, scendendo a 71,02 dollari l'oncia, pur rimanendo vicino al massimo storico di 83,62 dollari raggiunto lunedì. L'argento crescita storica del 140% nell'anno ha superato di gran lunga l'oro, registrando così la sua migliore performance di sempre. Nel 2025, il metallo bianco ha raggiunto traguardi importanti. Questa corsa è stata sostenuta da una serie di elementi cruciali:

- la designazione come minerale essenziale negli USA; - i vincoli sul lato dell'offerta;

- le scorte ridotte al minimo;

- l'aumento della domanda industriale e di investimenti metalli preziosi.

L'ultimo giorno dell'anno finanziario ha visto un aumento del dollaro USA che, spingendosi a un massimo di oltre una settimana, ha esercitato pressione sui metalli preziosi prezzati nella valuta americana.

Il rialzo del dollaro è un elemento penalizzante per le materie prime. Ha anche aggiunto che è l'ultimo giorno dell'anno, quindi si assiste a una logica presa di profitto da parte degli operatori sul mercato dei metalli preziosi.



Anche il platino ha subito una forte correzione. Mercoledì ha ceduto il 12%, scivolando a 1.935,35 dollari l'oncia, dopo aver toccato il massimo storico di 2.478,50 dollari. Nondimeno, il bilancio annuale resta eccezionale: un rialzo di oltre il 110%, la sua migliore performance

- di sempre. Il palladio ha perso l'8,2%, attestandosi a 1.478,0 dollari l'oncia. Questo metallo è destinato a chiudere l'anno con un aumento del 66%, la sua migliore performance degli ultimi quindici anni. Gli investimenti metalli preziosi

- hanno fornito ritorni eccezionali, consolidando la funzione di questi asset come strumenti essenziali per la diversificazione e la protezione del capitale in un contesto economico globale incerto.