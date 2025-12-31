Il sorpasso dell'India: i 4,18 trilioni di dollari che riscrivono la classifica delle potenze mondiali



Sebbene l’FMI in precedenza avesse previsto che il traguardo sarebbe stato raggiunto solo nel 2026, con un PIL stimato di 4,51 trilioni di dollari per l’India contro i 4,46 trilioni del Giappone, la comunicazione governativa indiana anticipa i tempi. Attualmente, le maggiori economie restano, in ordine, gli Stati Uniti, la Cina e la Germania. L'ambizione di Nuova Delhi non si ferma a questo risultato. Si prevede che l'India possa conquistare il terzo posto tra le economie mondiali entro tre anni, scavalcando anche la Germania. Questa prospettiva delinea chiare opportunità investimento mercati emergenti per le imprese che operano nel B2B. Il documento del governo indiano evidenzia una traiettoria impressionante: entro il 2030, il PIL potrebbe raggiungere i 7,3 trilioni di dollari. I dati sulla crescita mostrano un’accelerazione significativa. Il dato reale del PIL è schizzato a un +8,2% nel secondo trimestre dell'anno finanziario 2025-26, nel periodo compreso tra luglio e settembre.



Si tratta di un miglioramento deciso rispetto al 7,8% del trimestre precedente e rappresenta il massimo degli ultimi sei trimestri. Una tale comunicazione positiva, fornita in anticipo dal governo, serve anche a motivazioni di carattere politico e propagandistico, considerando gli imminenti appuntamenti elettorali che coinvolgeranno una porzione significativa della popolazione, circa il 18% che equivale a 265 milioni di persone. La forza del Paese si riflette nel continuo rafforzamento delle esportazioni. I flussi di merci al di fuori dei confini hanno toccato i 38,13 miliardi di dollari a novembre, un aumento notevole rispetto ai 36,43 miliardi registrati a gennaio. Il motore di questa espansione risiede in settori ad alta tecnologia e ingegneria. A sostenere i numeri sono diverse categorie di prodotti chiave:

- elettronica;

- prodotti ingegneristici;

- farmaceutici;

- prodotti petroliferi. Anche la domanda interna sta vivendo un’espansione robusta, trainata da un incremento dei consumi privati. Questo avviene nonostante l’incertezza politica interna e le tensioni commerciali a livello globale, come quelle generate dai dazi imposti dagli Stati Uniti.



La Reserve Bank of India

- ha aggiornato le sue proiezioni, portando al rialzo la previsione di crescita per l'anno finanziario 2025-2026 a un solido +7,3%. Il governo indiano pone le basi della propria strategia su riforme strutturali e progresso sociale, puntando a uno status di Paese a reddito medio-alto entro il 2047, anno in cui l'India celebrerà il centenario dell'indipendenza. Ciononostante, è doveroso analizzare il contesto in termini di benessere individuale. Se l’India eccelle per la dimensione assoluta del suo PIL, il dato relativo al reddito pro capite presenta ancora un divario enorme rispetto ai Paesi avanzati. Secondo i dati della Banca mondiale, il PIL pro capite indiano per il 2024 (il dato più recente) si attesta a 2.694 dollari. Il dato è in forte contrasto con quello del Giappone, che vanta 32.487 dollari pro capite, una cifra quasi dodici volte superiore. L’abisso è ancora maggiore se si considera la Germania, il cui PIL pro capite è di 56.103 dollari, venti volte maggiore della cifra indiana.



Questa discrepanza sottolinea la complessa sfida che Nuova Delhi deve affrontare per trasformare la sua imponente crescita economica India in prosperità diffusa per l'intera popolazione.