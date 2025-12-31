Il boom della spesa Capodanno in Italia: 439 milioni di euro muovono il settore ristorazione

Gli italiani si preparano a brindare al nuovo anno con una spesa record fuori casa. Il giro d'affari previsto per il solo cenone di San Silvestro nei ristoranti del Paese toccherà i 439 milioni di euro. Si tratta di una crescita significativa, stimata al 9,7% rispetto all'anno precedente, un chiaro segnale di ottimismo e propensione ai consumi fuori casa eventi. L’analisi dettagliata, fornita dall’ufficio studi di Fipe Confcommercio, evidenzia non solo un aumento del valore economico, ma anche una massiccia partecipazione. Sono attesi 4,6 milioni di clienti che affolleranno gli oltre 76.500 esercizi di ristorazione pronti ad accogliere le celebrazioni.



L'incremento dell'affluenza è stimato all'8,5%. Questi numeri confermano le forti tendenze spesa Capodanno ristorazione Italia, posizionando il settore come protagonista chiave nell'economia della fine dell'anno. La cena in sé rappresenta un investimento importante per le famiglie e per le aziende che organizzano eventi per i propri dipendenti, riflettendo anche le recenti previsioni settore Horeca fine anno. La spesa media per il solo cenone si attesta intorno ai 94 euro a persona. Comunque, molti scelgono un'opzione più ricca. Per coloro che preferiscono un’esperienza completa che unisca il pasto al divertimento post-cena, la formula cenone più veglione comporta una spesa media di 120 euro. Questa opzione sarà disponibile in quasi un quinto dei locali, precisamente nel 21,7% dei ristoranti aperti. In questi casi, l’elemento gastronomico si fonde con quello dello spettacolo e della musica, offrendo un pacchetto di intrattenimento completo. Le proposte per festeggiare sono estremamente variegate sul territorio nazionale, offrendo ampie possibilità per chi desidera fare investimenti ristoranti fine anno.


L'offerta si articola in modo diversificato tra:
- ristoranti tradizionali che propongono menù classici;
- lounge bar con format più dinamici e moderni;
- discoteche e club che combinano cena e pista da ballo;
- grandi eventi organizzati nelle piazze cittadine, soprattutto nei capoluoghi come Roma, Milano e Napoli. Questo picco di spesa di fine anno non è solo un dato statistico, ma riflette l'importanza sociale della ristorazione come luogo di aggregazione e celebrazione, alimentando in maniera significativa il fatturato del comparto. La propensione degli italiani a investire in queste esperienze gastronomiche e ricreative testimonia la resilienza e la vitalità del settore Horeca.


