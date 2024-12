Tecnologia USA: ecco perché il 2024 è stato un anno boom

Apple, simbolo della tecnologia globale, ha consolidato la sua posizione di azienda più preziosa al mondo, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 3.800 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, Nvidia, leader nel settore dei semiconduttori e azienda più importante del mondo in alcuni momenti dell’anno, ha registrato l’incremento più significativo, con un aumento di oltre 2.000 miliardi di dollari in soli 12 mesi.

Il settore tecnologico statunitense ha dominato il 2024 con un afflusso di capitali pari a 6.600 miliardi di dollari. Sebbene nessuna azienda possa eguagliare le dimensioni di Apple o la crescita del 175,3% su base annua di Nvidia, l'intero settore tecnologico statunitense ha mostrato una notevole forza nel 2024, registrando una crescita sostanziale. Broadcom, per esempio, ha visto la sua capitalizzazione salire da 461 miliardi di dollari a 1.

100 miliardi di dollari. Anche Alphabet (Google), nonostante le sfide legate alla qualità del suo motore di ricerca e il rischio di perdere il suo browser a causa di un intervento del Dipartimento di Giustizia (DoJ), ha ottenuto buoni risultati. La valutazione di Google è aumentata di 592 miliardi di dollari, raggiungendo i 2.300 miliardi di dollari.

Inoltre, sia Meta Platforms (Facebook) sia il produttore di veicoli elettrici Tesla Motors hanno visto la loro capitalizzazione di mercato superare nuovamente i 1.000 miliardi di dollari nel 2024. Meta è cresciuta del 64,02% in 12 mesi, e Tesla del 69,52% nello stesso periodo. Anche aziende tecnologiche relativamente più piccole come Oracle e Salesforce hanno ottenuto risultati notevoli: Oracle è cresciuta del 61,08%, passando da circa 290 miliardi a quasi 467 miliardi di dollari, e Salesforce del 26,14%, passando da circa 255 miliardi a poco più di 321 miliardi.

Ma cosa ha guidato la crescita del settore tecnologico nel 2024? Un fattore comune tra le aziende tecnologiche di maggior successo nel 2024 è stato il loro coinvolgimento nel boom dell'intelligenza artificiale (AI). La crescita vertiginosa che è scaturita dagli sviluppi del settore è diventata evidente quando una ricerca di Finbold ha rilevato che le prime 10 aziende di AI hanno visto un afflusso di oltre 5.400 miliardi di dollari nella loro capitalizzazione di mercato tra la fine del 2022, ovvero il periodo del lancio della prima versione pubblica di ChatGPT, e il 5 giugno 2024. Il dibattito in corso vede che, come accade spesso, i fornitori delle attrezzature, in questo caso i produttori di microchip, se la passano meglio di chi usa queste attrezzature, i creatori di AI. Microsoft, che può essere considerata l'azienda che ha dato il via al boom dell'AI con i suoi investimenti in OpenAI, ha registrato una crescita relativamente modesta del 13,03%, pari a 364 miliardi di dollari.



Invece, Nvidia, il principale fornitore di microchip per il settore, ha visto la sua valutazione aumentare di oltre 2.000 miliardi di dollari.

L'aumento stellare delle 10 maggiori azioni tecnologiche statunitensi ha suscitato preoccupazioni nel corso del 2024. Le performance di queste aziende hanno ampliato il divario tra le grandi e mega-cap e il resto del mercato. Diversi analisti e investitori hanno segnalato somiglianze tra l'attuale situazione del mercato azionario e la bolla delle dot-com, la Grande Recessione e persino la Grande Depressione. L'incertezza derivante dalla crescita apparentemente incontrollabile delle grandi aziende tecnologiche può essere vista nell'entità delle correzioni a seguito di sviluppi negativi. Per esempio, l'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) ha cancellato 1.500 miliardi di dollari in un giorno a causa di una previsione di inflazione più alta per il 2025 e di un accenno a un minor numero di tagli dei tassi di interesse nel nuovo anno.



L'outlook rimane comunque prevalentemente rialzista, con alcuni leader del settore come Nvidia che potrebbero vedere crescere la propria valutazione fino a 4.000 miliardi o addirittura a 7.000 miliardi di dollari nei prossimi 12 mesi.

Andreja Stojanovic, co-autrice della ricerca, ha sottolineato: “l'argomentazione comune secondo cui, nell'attuale corsa all'oro - come in quasi ogni esempio storico - i 'venditori di pale' se la passano molto meglio della maggior parte dei cercatori d'oro sembra essere vera. Microsoft, la grande azienda tecnologica che si può dire abbia inaugurato il boom dell'IA attraverso i suoi primi e massicci investimenti in OpenAI, è cresciuta di un modesto 13,03% - 364 miliardi di dollari. Nvidia, l'azienda che è servita come grande fornitrice del settore, ha superato i 2.000 miliardi di dollari."