La Regola 50/30/20: metodo semplice per gestire le finanze personali e avere dei risparmi

Mister Market sottolinea l'importanza di includere ogni costo, dalla benzina alle riparazioni, per una valutazione accurata.

30% per le spese discrezionali: Questa quota è destinata alle attività per il tempo libero, come l'abbonamento in palestra, le vacanze, le uscite serali, gli abbonamenti a piattaforme streaming (Dazn, Netflix, Disney+, ecc.). Sono spese desiderate ma non necessarie alla sopravvivenza.

20% per i risparmi e il pagamento dei debiti: Questa parte cruciale del budget è destinata al risparmio o al rimborso di debiti con interessi elevati (carte di credito, ecc.). Bisogna considerare questo 20% come un investimento nei propri progetti futuri, aprendo la possibilità di investire sul mercato azionario o in certificati di risparmio, ETF, ...

Va ricordata l'importanza della costanza e della pratica.

All'inizio non è facile classificare le spese, servono tempo e pazienza, ma con il tempo diventa un'abitudine automatica. Il sistema, pur essendo universale, necessita di adattamenti in base alle circostanze individuali. Per esempio, per qualcuno potrebbe tornare utile una suddivisione 60/20/20, oppure 65/15/20. La chiave, però, è mantenere il 20% dedicato ai risparmi per garantirsi un gruzzolo per il futuro.

Pro:

* Semplicità e chiarezza del metodo.



* Approccio pratico.

Contro:

* Scarsa attenzione alle tecniche di investimento del 20% dedicato ai risparmi.



* Potrebbe non essere adeguato per situazioni finanziarie complesse.