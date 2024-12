Flat tax: estensione della tassa al 15% anche ai dipendenti e pensionati

Matteo Salvini, leader della Lega, aveva proposto un tetto di 50.000 euro. Tuttavia, le stime di bilancio hanno costretto a un compromesso, fermando il limite a 35.000 euro. Salvini ha comunque dichiarato che “aumentare la flat tax è un obiettivo di questo governo”, lasciando intendere possibili futuri ampliamenti.

La nuova norma permette ai lavoratori che nel 2024 hanno avuto entrate simili a quelle da lavoro dipendente o pensione di aderire alla flat tax. Questo è possibile solo se i loro guadagni aggiuntivi non superano i 35.000 euro. Questa mossa vuole includere più contribuenti, ma con alcune limitazioni.

L'estensione della flat tax comporta un costo per lo Stato. Le previsioni indicano un calo di entrate di circa 110 milioni di euro in tre anni. Questo calo è dovuto principalmente alla riduzione di IRPEF e IVA. Questa diminuzione è però in parte compensata da minori detrazioni fiscali.

Il governo cerca un equilibrio tra benefici fiscali e stabilità delle finanze pubbliche.

La fiscalità è centrale nella Manovra 2025. Oltre 18 miliardi dei 30 totali sono dedicati a questo tema. Oltre alla flat tax, troviamo l'introduzione dell'IRES premiale. Le aziende che reinvestono gli utili in assunzioni a tempo indeterminato avranno uno sconto del 4%. C'è poi una web tax, che mantiene il limite di 750 milioni di ricavi per le imprese che operano con l'estero.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che ulteriori riduzioni fiscali per il ceto medio sono rimandate. Questo è dovuto anche ai risultati deludenti del concordato preventivo biennale. Questa misura ha portato solo 1,6 miliardi di euro, contro i 3-4 miliardi attesi.

Ci sono cambiamenti anche per il personale sanitario. La manovra prevede una tassazione del 5% sugli straordinari degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale.

Questa misura vuole essere un riconoscimento per il loro lavoro. Tuttavia, potrebbe creare dibattito sulle possibili disparità con altri settori.

Infine, la riforma IRPEF riduce le aliquote a tre. Si parte dal 23% fino a 28.000 euro, si passa al 35% fino a 50.000 euro e si arriva al 43% oltre questa soglia. Parallelamente, si amplia il taglio del cuneo fiscale fino a 40.000 euro. Per i redditi più bassi, sotto i 20.000 euro, è prevista un'indennità variabile, che si riduce per i redditi più alti.