Borsa italiana, il balzo a fine anno: chi ha guadagnato e chi ha perso di più nel 2024

Nel corso del 2024, Borsa Italiana ha visto l'ingresso di 22 nuove società.

Tra le aziende che hanno performato meglio spicca Unipol, che ha più che raddoppiato il proprio valore con un aumento del 133%. Questo risultato è stato influenzato dall'approvazione dell'incorporazione di UnipolSai. Il settore bancario ha mostrato una notevole forza, con MPS in crescita del 123,4% e BPER del 102,7%. Nel settore industriale, Leonardo ha guadagnato il 73,6%, seguita da Saipem con +70,7%. Altre banche come BPM (+63,4%) e Unicredit (+56,8%) hanno contribuito positivamente all'andamento del mercato.

Anche Prysmian ha mostrato un forte rialzo (+49,8%). Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2024 con un incremento del 46,1%, consolidando la sua posizione come prima banca dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato, con un valore di 68,8 miliardi di euro, superando Santander e BNP Paribas.

Tra le altre performance positive si segnalano ADV Generali (+42,7%), Popolare di Sondrio (+38,9%), Ferrari (+35,1%), Banca Mediolanum (+34,6%) e Poste Italiane (+32,6%).

Altre società come Mediobanca, Finecobank e Cucinelli hanno registrato incrementi più contenuti ma comunque positivi.

Non tutte le aziende hanno avuto performance positive. Tra le società che hanno registrato perdite, Stellantis ha perso il 40,5%, Campari il 41,1% e STMicroelectronics ha chiuso l'anno con una flessione del 46,9%. Questi risultati mostrano come il mercato azionario possa essere influenzato da diversi fattori e come non tutte le società abbiano la stessa fortuna.

Questi dati evidenziano un 2024 positivo per Piazza Affari, con settori come quello bancario e assicurativo che hanno trainato la crescita, mentre alcune aziende hanno dovuto affrontare un anno più difficile. Il mercato azionario continua a essere un indicatore importante dello stato di salute dell'economia italiana.