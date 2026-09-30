Perché la fiducia delle imprese cala a settembre: 5 numeri che sorprendono





Nel comparto manifatturiero, l’indice di fiducia manifatturiero è passato da 90,2 a 91,9, segnale che gli ordini stanno migliorando ma le previsioni di produzione sono in calo. Le scorte di prodotti finiti rimangono quasi stabili, il che indica che le aziende non stanno ancora riducendo gli inventari.

Al contrario, nei servizi di mercato l’indice è sceso da 99,4 a 96,9, e le costruzioni hanno registrato una caduta più marcata, da 102,8 a 97,5. In questo settore le valutazioni sia sugli ordini sia sulle scorte mostrano segni di deterioramento, una tendenza che potrebbe influenzare gli investimenti a medio termine.

Il commercio al dettaglio, pur mantenendo un livello superiore a 100, ha subito una diminuzione da 106,5 a 104,5. I giudizi sulle vendite sono rimasti positivi, ma le aspettative future si sono indebolite, mentre il saldo delle valutazioni sul livello delle scorte di magazzino è in calo.

Sul fronte dei consumatori, l’indagine di settembre 2026 indica una lieve ma significativa riduzione del clima di fiducia complessivo, passando da 94,5 a 91,2, con un calo più marcato del clima economico.











Le componenti personali, correnti e future del sentiment dei consumatori hanno subito una contrazione moderata, riflettendo le recenti incertezze nella rete di rilevazione.

In sintesi, l’ecosistema economico sembra oscillare tra un leggero ottimismo nella produzione industriale e una crescente cautela nei servizi, nelle costruzioni e nella percezione dei consumatori.

- Il valore dell’indice di fiducia delle imprese è sceso da 97,0 a 95,9;

- La fiducia dei consumatori è passata da 94,5 a 91,2;

- Il settore manifatturiero ha registrato un rialzo, da 90,2 a 91,9;

- I servizi di mercato hanno perso terreno, da 99,4 a 96,9;

- Le costruzioni hanno subito il peggior calo, da 102,8 a 97,5.

Il dato più curioso è forse quello che, nonostante il calo generale, la manifattura riesce ancora a mantenere un tono più ottimista rispetto al resto dell’economia, quasi come se avesse una piccola dose di adrenalina in più.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 30/09/2026



