

La realtà dei fatti è semplice: il 79% dei dipendenti oggi opera in modalità ibrida. Questo significa che la stessa persona che alle dieci del mattino gestisce una riunione su Microsoft Teams, alle tredici vuole ascoltare un podcast o guardare una serie su un eCommerce di contenuti digitali senza dover cambiare hardware. Indossare queste cuffie evita finalmente l'effetto pilota di elicottero durante le videochiamate, mantenendo un'estetica sobria ma moderna.

Le aziende cercano strumenti capaci di adattarsi a ritmi fluidi. Joseph Mingori, esponente di spicco di Logitech, ha chiarito che chi lavora tra open space e mobilità non dovrebbe aver bisogno di dispositivi separati per il dovere e il piacere. La versione Zone Vibe Pro for Business è stata pensata proprio per le esigenze B2B e per i dipartimenti IT che devono gestire parchi macchine complessi. Grazie al software Logitech Sync, i responsabili dei sistemi informatici possono monitorare lo stato delle periferiche e inviare aggiornamenti del firmware senza che l'utente debba muovere un dito.











La compatibilità è totale: le cuffie sono certificate per Zoom e Google Meet, assicurando che la qualità della voce sia sempre all'altezza delle aspettative aziendali.

Il comfort non è un dettaglio secondario quando si passano ore in collegamento. La nuova fascia è stata studiata per non gravare sulla testa, distribuendo la pressione in modo equilibrato. La batteria garantisce una durata che copre abbondantemente la settimana lavorativa media:

- fino a 30 ore totali di ascolto;

- 18 ore di conversazione se si attiva la cancellazione del rumore (ANC);

- ricarica rapida via USB-C che in cinque minuti offre un'ora di autonomia.

Un aspetto interessante riguarda la gestione del ciclo di vita del prodotto. Logitech permette di sostituire i cuscinetti e persino la batteria, una scelta che allontana l'incubo dell'obsolescenza programmata. La costruzione riflette un impegno concreto verso l'ambiente: le plastiche contengono almeno il 29% di materiale riciclato e i magneti interni sfruttano terre rare recuperate al 100%.



Persino il cobalto della batteria proviene da fonti di riciclo certificate. Certo, non salveranno il mondo da sole, ma sono un passo avanti rispetto alla plastica vergine che abbonda nel settore tecnologico.

Le Zone Vibe Pro saranno disponibili a partire dal 30 settembre 2026. Il prezzo per il pubblico si attesta sui 259,99€, mentre la versione Business con ricevitore dedicato arriva a 279,99€. Chi preferisce la connettività nativa Bluetooth potrà optare per la variante da 259,99€. Si tratta di un investimento per chi cerca soluzioni audio per aziende che non facciano rimpiangere la qualità dei dispositivi personali di fascia alta. Probabilmente costano più di una sedia economica da ufficio, ma le vostre orecchie ringrazieranno durante quell'ennesima riunione del venerdì pomeriggio che poteva essere una semplice mail.

Le opzioni cromatiche spaziano dal classico Graphite al più audace Lilac, offrendo una varietà che rompe la monotonia del grigio aziendale.



La qualità costruttiva garantisce una stabilità costante sia in ufficio sia negli ambienti domestici meno silenziosi. Logitech punta a unire l'affidabilità enterprise con un'esperienza utente intuitiva. Non è solo questione di sentire bene, ma di lavorare meglio senza l'impaccio di cavi o configurazioni software estenuanti.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 30/09/2026



