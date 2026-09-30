I mercati finanziari tremano tra rendimenti record e la forza della AI





Le sale operative da Singapore a Londra registrano una tensione palpabile. Il rendimento titoli di stato ha raggiunto vette che non si toccavano da vent'anni. Questo terremoto finanziario nasce da un mix di inflazione persistente e tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove il conflitto prosegue ormai da sette mesi, appesantendo i bilanci degli stati.

I numeri non mentono mai, anche quando vorremmo che fossero più gentili:

- il decennale degli USA ha guadagnato 81 punti base in tre mesi;

- il Giappone ha visto un balzo di 42 punti base sui propri titoli;

- i costi di finanziamento mondiali sono al picco dal 2007;

- la BCE mantiene una linea dura sulle scelte monetarie;

- le emissioni di debito delle grandi aziende tecnologiche aumentano.

Il mercato del debito è diventato un terreno difficile per chi cerca sicurezza a basso costo. Eppure, le borse resistono. Il merito è quasi interamente della tecnologia, che funge da scudo contro la tempesta dei tassi.











Senza questa spinta, i mercati finanziari europei avrebbero probabilmente un aspetto molto più desolante, simile a una festa dove è finita la musica troppo presto.

I dati macroeconomici dei prossimi giorni saranno il vero banco di prova. Mercoledì l'attenzione si sposterà sulle vendite al dettaglio in Germania e sul PIL del Regno Unito. Anche i dati CPI di Francia e Germania offriranno nuovi spunti di riflessione per chi deve decidere dove allocare il capitale. Le banche centrali non sembrano intenzionate a cambiare rotta, nonostante le lamentele degli investitori più fragili.

La prudenza regna sovrana sulle scadenze lunghe dei bond. Il timore per la tenuta dei conti pubblici resta un'ombra che non vuole sparire, un po' come quel vecchio abbonamento in palestra che continuiamo a pagare sperando che il solo possederlo ci faccia sentire in forma.

Le sfide di ottobre per gli investitori

Le prossime settimane saranno piene di impegni. Tra le manovre di bilancio a Parigi e Londra e i report sull'occupazione negli USA, il quarto trimestre inizierà con il fiato corto.



Gli investitori dovranno capire se la AI potrà continuare a sostenere un peso così grande mentre le obbligazioni continuano a soffrire. La volatilità rimane alta ma il desiderio di crescita spinge il capitale verso i settori più innovativi della Silicon Valley e dei centri tecnologici del vecchio continente.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 30/09/2026



