Economia

30/09/2026

I mercati finanziari globali sfidano il crollo dei bond grazie alla spinta della AI

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I mercati finanziari globali sfidano il crollo dei bond grazie alla spinta della AI

I mercati finanziari globali chiudono un mese di settembre a due velocità, segnato da una profonda crisi del comparto obbligazionario e da una sorprendente tenuta dei listini azionari. Mentre il reddito fisso registra le performance peggiori degli ultimi anni, le borse riescono a limitare i danni. La ragione di questo squilibrio risiede nella forza del settore tecnologico.


La corsa verso la AI funge da ammortizzatore per gli investitori, bilanciando il peso di tassi di interesse che non accennano a scendere. I rendimenti dei titoli di stato hanno raggiunto livelli record in molte piazze mondiali, ma il pessimismo dei trader obbligazionari non ha contagiato del tutto chi punta sull'equity. Forse i mercati hanno imparato a ignorare la gravità, o più semplicemente hanno bevuto troppo caffè corretto al silicio.

Il contesto macroeconomico attuale somiglia a un mix poco rassicurante. I conti pubblici sono sotto pressione e il volume delle nuove emissioni di debito è imponente. L'inflazione resta un problema difficile da sradicare e il conflitto in Medio Oriente, ormai giunto al settimo mese, mantiene alti i costi energetici. Questo scenario ha spinto i rendimenti obbligazionari verso l'alto, creando forti tensioni a Singapore come a New York. I titoli del tesoro USA a dieci anni si sono attestati intorno al 5,2383%. Si tratta dei valori più elevati visti dal 2007.




Su base mensile, il rialzo sfiora i 50 punti base. È il balzo più significativo dell'ultimo biennio. Al contrario, il rendimento del titolo biennale è sceso leggermente al 4,8889%. Questa piccola correzione è arrivata dopo che John Williams, presidente della FED di New York, ha provato a calmare le acque sulle future mosse di politica monetaria. Nondimeno, il bilancio di settembre resta pesante per chi detiene debito sovrano.

Rendimenti record in Europa e forza del dollaro

La pressione non risparmia il vecchio continente. In Germania e in Francia, i rendimenti dei titoli a dieci anni hanno toccato picchi che non si vedevano rispettivamente da 17 e 18 anni. Anche il Giappone resta ancorato a tassi vicini ai massimi di lungo periodo. In questo clima di incertezza, il dollaro domina la scena valutaria. Il biglietto verde si avvia a chiudere il mese con un progresso del 2%, trainato proprio dai rendimenti statunitensi. Questa forza mette all'angolo le altre divise:

- l'euro è scivolato a 1,1336 dollari, vicino ai minimi di sedici mesi;

- la sterlina viene scambiata a 1,3227 dollari con una perdita mensile del 2,4%;

- lo yen continua a soffrire il differenziale dei tassi con gli USA;

- le valute emergenti faticano a reggere il ritmo della divisa americana;

- il franco svizzero mostra una maggiore resilienza ma resta sotto osservazione.


Eppure, la reazione delle borse è apparsa stranamente calma. Molti esperti notano che la crescita del PIL nominale sta proteggendo i profitti aziendali. I mercati americani sentono il peso dei tassi alti, ma questo accade principalmente fuori dal comparto tech. Gli investimenti tech AI continuano a drenare capitali, creando una sorta di zona franca rispetto alle turbolenze del debito. I dati di fine mese confermano questa divergenza. L'indice MSCI Asia-Pacific ha guadagnato lo 0,2% nelle prime battute. Il Nikkei ha segnato un rialzo dello 0,9%, mentre il Kospi in Corea del Sud corre con un progresso mensile dell'1,4%.

I futures sugli indici principali mostrano segni di ottimismo:

- Nikkei in ripresa verso la chiusura mensile;

- Kospi con un guadagno solido dell'1,4%;

- futures sul Nasdaq in territorio positivo a +0,13%;

- futures sullo S&P 500 che segnano un +0,16%;

- EUROSTOXX 50 e DAX in crescita dello 0,5%.


L'economia globale mostra una resistenza inaspettata. Le aziende pubblicano trimestrali superiori alle attese e questo sostiene la fiducia. Nel settore delle materie prime, il Brent è salito dello 0,56% arrivando a 103,16 dollari al barile. Il WTI americano ha guadagnato lo 0,11% toccando quota 89,49 dollari. Nonostante i costi energetici elevati, le strategie di trading B2B rimangono focalizzate sulla crescita tecnologica. La narrativa dominante non è più dettata solo dai banchieri centrali, ma anche dalle prospettive di innovazione industriale. La sinfonia dei mercati resta complessa e a tratti dissonante. Le obbligazioni piangono, ma le azioni ridono grazie alla protezione dell'intelligenza artificiale. Il mercato sembra aver trovato un equilibrio precario tra il timore dei tassi e l'euforia per il futuro digitale.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.


L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 30/09/2026


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