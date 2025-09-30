Vodafone e Iliad dominano la velocità in Italia nel report di Ookla: ecco chi guida il 5G e la fibra nel primo semestre



La sua rete non solo si è distinta per le performance complessive, ma anche per la supremazia nel 5G. Ha registrato una velocità mediana di download di 72,91 Mbps, un valore significativo. Ancora più impressionante, la velocità mediana di download sul 5G ha toccato i 241,99 Mbps. Questi numeri sono la base per un'esperienza utente superiore, come dimostrato dai punteggi di 75,95 nello Speedtest Connectivity Score e di 72,65 nello Speedtest 5G Connectivity Score. Questo punteggio integrato considera non solo la velocità, ma anche la navigazione web e la qualità dello streaming video, aspetti cruciali per l'uso quotidiano. La qualità dell'esperienza utente si estende anche al divertimento. Vodafone ha offerto le migliori esperienze di gioco e di streaming video in 5G, un fattore determinante per chi ama il gaming online o guarda contenuti ad alta definizione senza interruzioni. Nel segmento delle connessioni fisse, il panorama presenta un altro protagonista di spicco. Iliad si è affermato come il fornitore di servizi internet più veloce in Italia per il primo semestre 2025.



Con una velocità mediana di download pari a 360,42 Mbps e una velocità mediana di upload di 237,62 Mbps, ha dimostrato una capacità notevole nel gestire volumi di dati elevati. Sky, dal canto suo, ha brillato per la qualità dell'esperienza, fornendo le migliori prestazioni per il gaming e lo streaming video tra gli internet service provider. Non è solo una questione di operatori nazionali; la performance delle città gioca un ruolo chiave nell'esperienza di connessione locale. Tra le città più popolose d'Italia, Padua ha registrato la velocità mediana di download mobile più alta, raggiungendo i 132,38 Mbps. Un risultato eccezionale. Genoa, d'altra parte, ha superato tutte le altre città con la velocità mediana di download fisso più elevata, toccando i 207,35 Mbps. Analizzando più a fondo le performance mobili nelle principali città italiane, emerge una classifica interessante per la velocità mediana di download: - Padova: 132,38 Mbps - Bologna: 119,20 Mbps - Milano: 117,05 Mbps - Torino: 116,21 Mbps - Palermo: 101,63 Mbps All'altra estremità della scala, Firenze ha mostrato la velocità mediana di download mobile più bassa con 70,75 Mbps.



Questi dati rivelano l'importanza di un'infrastruttura robusta e ben distribuita per garantire un servizio di alta qualità su tutto il territorio nazionale. La continua evoluzione delle reti, con l'avanzamento del 5G e delle connessioni in fibra, segna un passo importante verso una digitalizzazione più profonda del Paese.





