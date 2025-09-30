La corsa alla sostenibilità: Intesa Sanpaolo eccelle nell'ESG Perception Index

Il mondo della finanza e dell'industria italiana sta cambiando rapidamente, ponendo la sostenibilità al centro delle sue strategie e della percezione pubblica. Una nuova indagine ha rivelato quali sono le aziende che si distinguono maggiormente in questo ambito, guadagnando la fiducia del pubblico per le loro pratiche ambientali, sociali e di governance.

I vertici della reputazione sostenibile in Italia

A guidare la classifica dell'ESG Perception Index si posiziona Intesa Sanpaolo, confermando il suo impegno e la sua visione in un panorama sempre più attento alle tematiche ambientali, sociali e di governance. Sul podio, a completare un quadro di eccellenza, troviamo anche Terna e A2A, nomi di peso che testimoniano l'importanza crescente della sostenibilità aziendale.