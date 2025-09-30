Italia: il Governo accelera sul deficit 2025 a meno del 3%, l'Europa osserva il passo decisivo

L'economia italiana si prepara a un cambiamento significativo. Le previsioni sul deficit per il 2025 indicano una direzione inattesa, proiettando il Paese verso un traguardo ambizioso con l'Unione Europea. Il Governo italiano si sta muovendo per definire il suo nuovo piano di bilancio pluriennale. Per il 2025, si prevede un deficit che si attesterà intorno al 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL), o addirittura leggermente al di sotto. Si tratta di una revisione notevole. Le stime precedenti indicavano un deficit del 3,3% del PIL per lo stesso anno, un dato che è stato ora riconsiderato grazie a sviluppi positivi. Questa prospettiva più favorevole nasce da una combinazione di fattori essenziali.



Da un lato, si registrano entrate fiscali superiori alle aspettative. Questo significa più risorse nelle casse dello Stato. Dall'altro, i pagamenti di interessi sui titoli di Stato si stanno rivelando inferiori rispetto alle proiezioni. Questi due elementi, lavorando in sinergia, contribuiscono a ridurre in modo significativo il divario fiscale complessivo del Paese. Attualmente, per il 2024, il deficit è stimato al 3,4%. L'obiettivo di portarlo al 3% o meno per il 2025 rappresenta quindi un miglioramento concreto e tangibile. Raggiungere una percentuale di deficit/PIL uguale o inferiore al 3% è un obiettivo cruciale. Permetterebbe all'Italia di chiudere la procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Questo traguardo potrebbe essere tagliato entro la metà del 2026, un anno prima del previsto. Una vera e propria accelerazione sui tempi. Il Ministero del Tesoro mostra una solida fiducia nella rotta intrapresa. Sebbene i numeri siano soggetti a lievi ritocchi prima dell'approvazione definitiva, la direzione è chiara e ben definita.


Il Consiglio dei Ministri è atteso per giovedì, con l'incarico di dare il via libera a questi importanti aggiornamenti.


