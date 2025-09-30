Istat: a luglio bene i servizi ma per l'industria crescita solo grazie all'export

L'economia italiana, secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, mostra a luglio un andamento congiunturale positivo per il fatturato dell'industria, sia in valore che in volume, sebbene con un rallentamento rispetto al mese precedente. Una spinta significativa arriva dal mercato estero, unico vero motore di questa crescita complessiva.

Anche il settore dei servizi registra un incremento mensile del fatturato in termini di valore, mentre il volume si mantiene stabile. Nel confronto trimestrale, tuttavia, si osserva una differenziazione: l'industria subisce una flessione congiunturale, ma i servizi vedono una crescita. L'analisi su base annua, al netto degli effetti di calendario, conferma un quadro positivo, con un aumento del fatturato in entrambi i comparti, sia in valore sia in volume, rispetto a luglio 2024.



Entrando nel dettaglio dei numeri, l'Istat stima che a luglio 2025 il fatturato dell'industria, depurato dai fattori stagionali, sia aumentato dello 0,4% in valore e dello 0,6% in volume su base congiunturale. Questa crescita è interamente attribuibile al mercato estero, che segna un +0,9% in valore e un +2,2% in volume. Il mercato interno, invece, registra una variazione nulla in valore e un leggero calo del -0,2% in volume.

Per il settore dei servizi, l'incremento congiunturale stimato è dello 0,6% in valore, mentre il volume rimane invariato. All'interno dei servizi, il commercio all'ingrosso spicca con una crescita dell'1,0% in valore e dell'1,1% in volume. Gli altri servizi mostrano un andamento più contenuto, con un aumento dello 0,2% in valore e una diminuzione dello 0,3% in volume.

Analizzando gli indici destagionalizzati del fatturato in valore per i principali raggruppamenti industriali a luglio, si rileva una crescita robusta per l'energia (+1,9%). Anche i beni di consumo (+0,5%) e i beni intermedi (+0,3%) registrano un leggero incremento.


I beni strumentali, al contrario, si mantengono stabili.

Passando all'arco temporale più ampio, nel trimestre maggio-luglio 2025, il fatturato dell'industria, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, evidenzia una contrazione dell'1,0% in valore e dello 0,4% in volume. Nello stesso periodo, il settore dei servizi mostra un percorso differente, con aumenti dello 0,6% sia in valore che in volume.

A luglio 2025, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23, come a luglio 2024), presenta incrementi tendenziali dell'1,2% in valore e dell'1,9% in volume. Questo aumento è diffuso, interessando sia il mercato interno (+1.1% in valore e +1.5% in volume), sia il mercato estero (+1.5% in valore e +2.8% in volume).

Anche per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si registrano incrementi tendenziali significativi: +2,5% in valore e +1,0% in volume. Il commercio all'ingrosso contribuisce con un +1,7% in valore e un +1,5% in volume.


Gli altri servizi mostrano una crescita ancora più marcata in valore, con un +3,3%, e un +0,8% in volume.

Considerando gli indici del fatturato in valore per i principali raggruppamenti industriali, corretti per gli effetti di calendario su base annua, emerge un aumento per i beni strumentali (+3,9%) e per i beni di consumo (+2,8%). Si osserva un calo sensibile per l'energia (-6,3%) e una flessione più contenuta per i beni intermedi (-0,7%).


