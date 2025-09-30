I dazi USA scuotono i mercati globali e lo shutdown incombe: l'oro vola



L'ansia per questo possibile shutdown ha spinto il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, verso un nuovo record storico.

Nel frattempo, l'Asia ha iniziato a digerire le ultime notizie da Washington. I dati recenti provenienti da Cina e Giappone suggeriscono che l'incertezza legata alla guerra commerciale sta lasciando il segno sulle economie più grandi della regione. In Cina, l'attività manifatturiera ha registrato una contrazione per il sesto mese consecutivo a settembre, come indicato dai dati ufficiali. Parallelamente, un rapporto separato ha rivelato che la produzione industriale giapponese è calata più del previsto nel mese di agosto. Questi segnali indicano una chiara pressione sulla crescita economica.

Nonostante il quadro internazionale complesso, il dollaro australiano ha mostrato una leggera ripresa durante la giornata. Questo è accaduto dopo che la Banca Centrale Australiana ha mantenuto i tassi di interesse invariati, una decisione ampiamente anticipata. La banca ha comunque sottolineato che l'incertezza nell'economia globale rimane elevata.



A dispetto delle tensioni, i mercati azionari asiatici hanno accolto le notizie con una certa resilienza. L'indice più ampio di MSCI al di fuori del Giappone ha persino continuato la sua corsa, aggiungendo punti al balzo di oltre il 5% registrato a settembre, il miglior risultato in un anno.

Se il governo degli Stati Uniti dovesse effettivamente bloccarsi, la diffusione dei cruciali dati sui non-farm payrolls di settembre, prevista per venerdì, verrebbe interrotta. Questi dati sono essenziali per determinare le future mosse della Federal Reserve in termini di politica monetaria. L'attenzione si sposta quindi su altri rapporti sul mercato del lavoro statunitense, come i dati JOLTS sulle offerte di lavoro, attesi in giornata. Ci si aspetta che questi ultimi mostrino un mantenimento delle offerte di lavoro intorno ai 7,18 milioni di agosto.

In Europa, i contratti azionari preannunciano un'apertura in rosso per i mercati. I futures sul Euro Stoxx 50, indice di riferimento per l'intera regione, mostrano un calo dello 0,07%.



I futures sul DAX tedesco cedono lo 0,06%, e quelli sul FTSE di Londra segnano un ribasso dello 0,08%. Al contrario, i futures sugli S&P 500 e-mini statunitensi si attestano in territorio piatto, mostrando una relativa stabilità nonostante le turbolenze.