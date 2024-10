Il mercato del lavoro USA influenza i mercati: cosa aspettarci da questa settimana di borsa



La settimana in corso è caratterizzata dall'uscita dei dati Nfp e del dato sul tasso di disoccupazione. Questi dati sono particolarmente importanti per la gestione della politica monetaria da parte della Fed. Il tasso di disoccupazione è attualmente stimato al 4,2%, stabile rispetto al dato precedente. Tuttavia, secondo uno studio condotto sul tasso di disoccupazione, potremmo aspettarci un suo peggioramento nei prossimi mesi. Il motivo è che quando il tasso di disoccupazione supera la sua media storica con uno scarto superiore allo 0,25%, si è sempre verificato un forte rialzo della disoccupazione. In questo senso, il tasso di disoccupazione attuale, con uno scarto di 0,4%, si trova ben oltre la soglia minima dell'innesco di un rialzo.