Il PIL italiano a metà 2025: un quadro di stabilità e sfide future





Questa sostanziale immobilità dell'economia italiana, elaborata sulla base delle prime informazioni disponibili, nasce da dinamiche contrastanti nei diversi settori produttivi. Abbiamo osservato una crescita nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, il cosiddetto settore primario, che ha saputo distinguersi. Al contrario, il settore dell'industria ha registrato una contrazione, anche se più contenuta, mentre i servizi hanno mantenuto una posizione di stabilità. Analizzando la domanda, emerge un quadro altrettanto sfaccettato: la domanda interna, quella che proviene dalle famiglie e dalle imprese del Paese, ha fornito un contributo negativo, mentre il commercio con l'estero, cioè la componente estera netta, ha offerto un apporto positivo.

Scendendo più nel dettaglio, il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, non ha subito variazioni rispetto al trimestre precedente. Guardando all'anno in corso, il terzo trimestre ha beneficiato di quattro giornate lavorative in più rispetto al secondo trimestre, un elemento che può influenzare leggermente le statistiche comparative a breve termine.



Tuttavia, il numero di giorni lavorativi è rimasto identico a quello del terzo trimestre del 2024.

La fotografia economica che ne deriva per l'Italia è quella di un Paese che cerca il suo equilibrio, dove alcuni motori produttivi spingono e altri frenano. La tenuta del settore primario e il traino delle esportazioni sono elementi di forza in questo scenario, ma è la capacità di rilanciare la domanda interna e sostenere l'industria a dettare il passo della futura crescita economica.