Il FTSE MIB scivola: l'economia italiana e i giganti di Borsa sotto pressione



In questo contesto, la Banca Centrale Europea ha confermato i suoi tassi di interesse al 2%, ribadendo con chiarezza che le future mosse dipenderanno strettamente dall'evoluzione dei dati economici, evitando ogni impegno preventivo su un percorso di politica monetaria. Tra i titoli che hanno sofferto di più in questa giornata, spicca Stellantis. La casa automobilistica ha subito un crollo di oltre il 9% dopo la diffusione della sua relazione trimestrale. Il documento ha messo in luce significativi venti contrari legati al cambio valuta e la potenziale iscrizione di oneri straordinari, pur a fronte di ricavi robusti. Anche Prysmian ha registrato un calo del 4%, nonostante i suoi risultati del terzo trimestre fossero solidi. Questa reazione del mercato riflette alcune incertezze e preoccupazioni sulle sfide future che l'azienda potrebbe dover affrontare. Amplifon, un altro gigante del settore, ha perso il 2% dopo aver comunicato una diminuzione del 27,7% dell'utile netto rettificato, che si è attestato a 563,3 milioni di euro.



Nonostante il quadro generale fosse cupo, una nota decisamente positiva è arrivata da Campari. Il titolo del gruppo delle bevande è balzato di oltre il 10%, spinto da una crescita organica dell'EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) del 19,5%, quasi il doppio rispetto alle previsioni degli esperti. Questa performance eccezionale ha rappresentato un importante contrappunto alle difficoltà osservate in altri settori. Il mercato ha quindi navigato in acque agitate, alle prese con un contesto macroeconomico complesso e con le performance differenziate dei singoli attori.

Gli occhi restano puntati sui prossimi sviluppi, sia a livello globale che aziendale, per capire le traiettorie future e le possibili reazioni dei mercati finanziari.