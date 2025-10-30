Il FTSE MIB scivola: l'economia italiana e i giganti di Borsa sotto pressione

Il FTSE MIB scivola: l'economia italiana e i giganti di Borsa sotto pressione

La Borsa Italiana ha affrontato un giovedì difficile. L'indice principale, il FTSE MIB, ha registrato un calo di oltre lo 0,6%, scendendo sotto la soglia significativa dei 43.000 punti. Questa flessione non è stata un evento isolato, ma il risultato di una combinazione di dati macroeconomici poco incoraggianti e di risultati aziendali che hanno presentato un quadro misto, con alcune sorprese negative e un paio di eccezioni luminose. L'economia italiana, per esempio, ha mostrato una stagnazione nel terzo trimestre, un dato che ha deluso le aspettative di una pur modesta espansione. Nel contempo, l'espansione aggregata del Prodotto Interno Lordo dell'intera Eurozona ha innescato un aumento dei costi di finanziamento per il blocco.



In questo contesto, la Banca Centrale Europea ha confermato i suoi tassi di interesse al 2%, ribadendo con chiarezza che le future mosse dipenderanno strettamente dall'evoluzione dei dati economici, evitando ogni impegno preventivo su un percorso di politica monetaria. Tra i titoli che hanno sofferto di più in questa giornata, spicca Stellantis. La casa automobilistica ha subito un crollo di oltre il 9% dopo la diffusione della sua relazione trimestrale. Il documento ha messo in luce significativi venti contrari legati al cambio valuta e la potenziale iscrizione di oneri straordinari, pur a fronte di ricavi robusti. Anche Prysmian ha registrato un calo del 4%, nonostante i suoi risultati del terzo trimestre fossero solidi. Questa reazione del mercato riflette alcune incertezze e preoccupazioni sulle sfide future che l'azienda potrebbe dover affrontare. Amplifon, un altro gigante del settore, ha perso il 2% dopo aver comunicato una diminuzione del 27,7% dell'utile netto rettificato, che si è attestato a 563,3 milioni di euro.


Nonostante il quadro generale fosse cupo, una nota decisamente positiva è arrivata da Campari. Il titolo del gruppo delle bevande è balzato di oltre il 10%, spinto da una crescita organica dell'EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) del 19,5%, quasi il doppio rispetto alle previsioni degli esperti. Questa performance eccezionale ha rappresentato un importante contrappunto alle difficoltà osservate in altri settori. Il mercato ha quindi navigato in acque agitate, alle prese con un contesto macroeconomico complesso e con le performance differenziate dei singoli attori.

Gli occhi restano puntati sui prossimi sviluppi, sia a livello globale che aziendale, per capire le traiettorie future e le possibili reazioni dei mercati finanziari.


Il FTSE MIB scivola: l'economia italiana e i giganti di Borsa sotto pressione
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie