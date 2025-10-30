Disoccupazione stabile in Eurozona (6,3%). In Italia lieve aumento al 6,1%



All'interno della più ampia Unione Europea, il dato è del 6,0% per lo stesso mese, anch'esso stabile su base mensile, ma con un leggero aumento rispetto al 5,9% di settembre 2024. Sembra che le economie del continente stiano navigando in acque calme per quanto riguarda la capacità di assorbimento della forza lavoro, almeno in termini percentuali.

Scendendo nei numeri assoluti, Eurostat calcola che a settembre 2025 circa 13,246 milioni di persone erano senza lavoro nella UE, di cui 11,003 milioni concentrate nell'Eurozona. Confrontando questi dati con agosto 2025, si nota un lieve incremento di 63 mila disoccupati nella UE e 65 mila nell'Eurozona. Guardando all'anno precedente, il peggioramento è più evidente: la disoccupazione è cresciuta di 227 mila unità nella UE e di 187 mila nell'Eurozona rispetto a settembre 2024.

Un'attenzione particolare merita la disoccupazione giovanile, un indicatore cruciale per la salute futura del mercato del lavoro. A settembre 2025, i giovani sotto i 25 anni senza impiego erano 2,866 milioni nell'Unione Europea e 2,282 milioni nell'Eurozona.



Il tasso di disoccupazione giovanile nella UE era del 14,8%, stabile da agosto 2025. Nell'Eurozona, invece, saliva al 14,4%, in crescita dal 14,3% del mese precedente. A confronto con agosto 2025, l'aumento dei giovani disoccupati è stato di 10 mila unità nella UE e di 23 mila nell'Eurozona. La buona notizia, perlomeno, arriva dal confronto annuale: la disoccupazione giovanile è diminuita di 121 mila unità nella UE e di 79 mila nell'Eurozona rispetto a settembre 2024. Un segnale positivo, che suggerisce una parziale ripresa per questa fascia d'età.

Analizzando la situazione per genere, a settembre 2025 il tasso di disoccupazione femminile nella UE era del 6,1%, mentre quello maschile si attestava al 5,8%, entrambi stabili su base mensile. Nell'Eurozona, il tasso di disoccupazione femminile era del 6,5% (stabile), ma quello maschile mostrava un leggero aumento al 6,2%, rispetto al 6,1% di agosto 2025. Le donne continuano a presentare un tasso di disoccupazione leggermente superiore agli uomini in entrambe le aree geografiche.





La situazione del mercato del lavoro in Italia





L'andamento del mercato del lavoro in Italia a settembre 2025 presenta dinamiche più complesse e sfaccettate rispetto alla stabilità europea, secondo i dati forniti da Istat. Qui la crescita degli occupati e dei disoccupati si accompagna a un calo degli inattivi. Una vera danza di cifre, con direzioni diverse a seconda della categoria e dell'età.

Gli occupati sono aumentati dello 0,3% su base mensile, pari a 67 mila unità in più. Questa crescita ha coinvolto principalmente le donne e i dipendenti permanenti. Anche le diverse classi d'età hanno registrato aumenti, ad eccezione della fascia 35-49 anni, che ha visto una diminuzione. I dipendenti a termine, comunque, sono calati, mentre uomini e autonomi sono rimasti sostanzialmente stabili. Il tasso di occupazione è salito al 62,7%, un incremento di 0,2 punti percentuali.

Nonostante l'aumento degli occupati, anche le persone in cerca di lavoro sono cresciute: un incremento del 2,0%, ovvero 31 mila unità in più.



Questo incremento ha riguardato gli uomini e le fasce d'età 15-34 anni e over 50. Donne e 35-49enni hanno invece registrato una diminuzione dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione generale è salito al 6,1% (+0,1 punti), e quello giovanile ha toccato il 20,6%, con un aumento significativo di 0,9 punti.

Un dato incoraggiante riguarda la diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, calati dello 0,8% (99 mila unità in meno). Questa riduzione ha interessato sia uomini che donne e tutte le classi d'età, eccetto i 35-49enni, dove gli inattivi sono cresciuti. Di conseguenza, il tasso di inattività è sceso al 33,1% (-0,3 punti).

Confrontando il terzo e il secondo trimestre del 2025, si osserva un aumento dello 0,1% nel numero di occupati, pari a 31 mila unità. Le persone in cerca di lavoro sono diminuite del 4,5% (73 mila unità), mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono aumentati dello 0,3% (36 mila unità).

Su base annua, a settembre 2025, il numero di occupati ha superato quello di settembre 2024 dello 0,7%, con 176 mila unità in più.



Questo aumento ha riguardato uomini, donne e chi ha almeno 50 anni, mentre le altre classi d'età hanno registrato una diminuzione. Il tasso di occupazione, nell'arco di un anno, è salito di 0,3 punti percentuali. Nello stesso periodo, il numero di persone in cerca di lavoro è cresciuto dell'1,0% (16 mila unità), ma il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni è diminuito dell'1,3% (167 mila unità).

L'Italia mostra dunque un mercato del lavoro in movimento, con segnali contrastanti ma che indicano una certa dinamicità. La disoccupazione generale è aumentata leggermente su base mensile, ma il tasso di occupazione e la diminuzione degli inattivi suggeriscono un progressivo riassorbimento della forza lavoro in alcune fasce, ciononostante la crescita di nuove ricerche di impiego. Questa complessità rende il quadro italiano peculiare nel contesto di una Eurozona più stagnante.