Snapchat registra un aumento significativo dei ricavi nel terzo trimestre



L'azienda ha registrato un aumento significativo di utenti e ricavi nel terzo trimestre, grazie ad investimenti in AI e realtà aumentata.

Un trimestre positivo per Snap Inc.

Snap Inc. ha annunciato un aumento significativo di utenti e ricavi nel terzo trimestre. L'app Snapchat ha registrato un incremento di 37 milioni di utenti attivi giornalieri, raggiungendo un totale di 443 milioni. Il tempo trascorso a guardare i contenuti è aumentato del 25% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono stati di 1,37 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha registrato una perdita netta di 153 milioni di dollari, un miglioramento significativo rispetto all'anno precedente, quando le perdite erano superiori a 368 milioni di dollari.

Investimenti in AI e realtà aumentata

Evan Spiegel, CEO di Snap, ha espresso soddisfazione per i progressi dell'azienda nel trimestre, evidenziando la crescita della community, l'aumento dell'engagement e il miglioramento delle performance finanziarie. Ha sottolineato il ruolo degli investimenti in AI e realtà aumentata nello sviluppo di nuove esperienze creative per la community e nell'innovazione della piattaforma pubblicitaria, che a loro volta alimentano le opportunità di crescita a lungo termine dell'azienda.