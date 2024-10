Oracle lancia un nuovo sistema di cartelle cliniche elettroniche



Oracle ha lanciato un nuovo sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR), il suo aggiornamento più significativo nel settore sanitario dalla acquisizione di Cerner nel 2022. Questo nuovo sistema si basa su cloud e AI, promettendo di semplificare l'utilizzo e migliorare l'esperienza dei medici.

Un nuovo sistema basato su cloud e AI

Il nuovo EHR di Oracle è progettato per essere più intuitivo e facile da usare rispetto ai sistemi tradizionali. I medici possono accedere alle informazioni richieste semplicemente usando la voce, senza dover navigare attraverso menu complessi. La tecnologia AI incorporata nel sistema fornisce risposte immediate alle domande, analizzando i dati del paziente in modo rapido ed efficiente. Questo approccio dovrebbe permettere ai medici di dedicare più tempo all'assistenza ai pazienti e meno alla ricerca di informazioni.

Un'opportunità per Oracle di conquistare il mercato EHR

Il nuovo EHR di Oracle rappresenta un tentativo significativo di aumentare la propria quota di mercato nel settore EHR, un'area in cui la società ha faticato a mantenere una posizione di rilievo negli ultimi anni. Il sistema è stato sviluppato separatamente da Cerner, il che significa che gli attuali clienti di Cerner dovranno decidere se migrare al nuovo sistema.

L'AI per semplificare la documentazione clinica

Oltre al nuovo EHR, Oracle ha introdotto anche Oracle Health Clinical AI Agent, un'applicazione che automatizza la documentazione clinica. Questo strumento, già in uso presso 70 clienti, consente ai medici di registrare le visite con i pazienti tramite un'app sul proprio smartphone. L'AI di Oracle genera automaticamente una nota clinica basata sulla registrazione, eliminando la necessità di una documentazione manuale da parte dei medici. Il sistema si basa su un programma di adozione anticipata e Oracle sta lavorando per renderlo disponibile anche per gli infermieri.

Il futuro delle cartelle cliniche elettroniche

Oracle punta a far sì che il suo nuovo EHR diventi una soluzione di riferimento nel settore sanitario. Il sistema dovrebbe aiutare a risolvere i problemi di lunga data nel settore, semplificando il lavoro dei medici e migliorando l'assistenza ai pazienti. L'azienda punta ad integrare il nuovo sistema con le sue offerte cloud, facilitando il processo di implementazione e offrendo ai clienti un'esperienza più completa.