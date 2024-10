Italia ferma, Germania cresce: l’economia europea a due velocità



L’economia italiana resta ferma, mentre la Germania torna a crescere. È questo il quadro che emerge dai dati sul Pil del terzo trimestre 2024 pubblicati dall'Istat e dal Destatis.

Italia: Pil fermo, servizi in crescita, industria in calo

Secondo l’Istat, nel terzo trimestre del 2024 il Pil italiano è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto solo dello 0,4% su base annua. L’unico settore che cresce è quello dei servizi, mentre tutti gli altri sono in contrazione, a partire dall’industria. L'Istat rileva che la crescita è trainata dalla domanda interna, mentre la componente estera netta contribuisce negativamente.

Germania: Pil in crescita, consumi trainano la ripresa

A sorpresa, la Germania torna a crescere. Il Pil tedesco è aumentato dello 0,2% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente. Il Destatis riferisce che la crescita è guidata dalle spese per i consumi finali delle amministrazioni pubbliche e delle famiglie. Il tasso di disoccupazione è stabile, al 6%, mentre l'inflazione è salita al 2% a ottobre.

L’Europa a due velocità: un allarme per l’Italia

L’Italia è l'unico paese del G7 che non cresce. Il dato è preoccupante e alimenta le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia italiana, che si trova in una situazione di stallo rispetto agli altri paesi europei. La Germania, invece, torna a crescere, trainata dai consumi interni. Questo dimostra che l'Europa è a due velocità: da una parte la Germania, che sta tornando a crescere, e dall’altra l’Italia, che è in una situazione di stallo. La situazione è critica, soprattutto considerando che l’Italia è uno dei paesi più indebitati d’Europa.