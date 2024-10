Google: AI genera il 25% del nuovo codice, ma il Dipartimento di Giustizia minaccia di separare l’azienda



Google sta utilizzando sempre di più l’AI per sviluppare i propri prodotti: secondo il CEO Sundar Pichai, l’intelligenza artificiale genera già il 25% del nuovo codice, che viene poi revisionato e integrato dagli ingegneri. L’utilizzo dell’AI sta generando profitti record per l’azienda, con entrate per 88,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024.

L’AI alla base dello sviluppo di Google

La crescente importanza dell’AI nello sviluppo dei prodotti Google è evidente nei risultati del terzo trimestre. Il CEO Sundar Pichai ha dichiarato che più di un quarto di tutto il nuovo codice in Google è generato dall’AI. Nonostante la sua efficienza, il codice generato dall’AI viene comunque revisionato e approvato dagli ingegneri prima di essere integrato nella codebase esistente.

Google Cloud in forte crescita

L’AI sta anche aiutando Google a generare profitti con i servizi cloud. Il Google Cloud, che include i prodotti di infrastruttura AI per le altre aziende, ha registrato entrate per 11,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in crescita del 35% su base annua.

Pixel 9 e YouTube in crescita

Oltre ai risultati positivi dell’AI, Google ha registrato un successo anche con la linea di smartphone Pixel 9 e con le entrate di YouTube. Le entrate totali di annunci e abbonamenti di YouTube hanno superato per la prima volta i 50 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri.

Minacce all’orizzonte per Google

Nonostante i risultati positivi, Google è minacciata da una sentenza del Dipartimento di Giustizia che ha dichiarato l’azienda un monopolista nei mercati della ricerca e della pubblicità. Questa sentenza potrebbe portare a cambiamenti notevoli nella struttura di Google, con una possibile separazione dei servizi. La situazione rimane incerta, ma l’azienda dovrà affrontare queste sfide per mantenere la sua posizione di leader nel mercato digitale.