Borsa Usa: Dow Jones in calo, S&P500 in rialzo, Nasdaq quasi massimo storico



La giornata di contrattazioni a Wall Street si è conclusa con risultati misti per i principali indici azionari statunitensi.

Ford Motor in calo dopo la revisione delle stime

Ford Motor ha chiuso la giornata in negativo, perdendo l'8,44% a 10,41 dollari. La società ha annunciato risultati finanziari del terzo trimestre 2024 e ha rivisto al ribasso le previsioni di redditività per l'intero anno. Il calo delle vendite di auto nuove, soprattutto in Europa, è stato il principale fattore di pressione sui risultati.

Settore petrolifero in calo

Il settore petrolifero è stato penalizzato dalla flessione del prezzo del greggio a New York, sceso a 67 dollari al barile. Chevron ed ExxonMobil hanno registrato perdite rispettivamente dell'1,34% e dell'1,36%.

S&P500 e Nasdaq in rialzo

Nonostante il calo del Dow Jones, l'S&P500 è salito dello 0,16%, chiudendo a 5.833 punti. Il Nasdaq ha registrato una performance ancora migliore, chiudendo in rialzo dello 0,78% a 18.713 punti, poco sotto il nuovo massimo storico di 18.753 punti.