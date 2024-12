Record di vendite online per il black friday 2024





Il black friday 2024 segna un nuovo record di vendite online, superando le già elevate cifre del 2023. Secondo Adobe, negli Stati Uniti i consumatori hanno speso 10,8 miliardi di dollari, un aumento del 10,2% rispetto all'anno precedente. Salesforce stima una cifra ancora maggiore, pari a 17,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con una crescita del 7% su base annua.

Un black friday globale

A livello globale, Salesforce riporta una spesa record di 74,4 miliardi di dollari nelle 24 ore del black friday, un aumento del 5% rispetto al 2023. Questa crescita, seppur inferiore a quella statunitense, testimonia l'affermazione del black friday come evento commerciale globale.

La differenza di crescita potrebbe essere dovuta al fatto che il black friday non è una festività ufficiale al di fuori degli Stati Uniti.

Il boom dell'e-commerce

Vivek Pandya, analista di Adobe Digital Insight, sottolinea l'importanza del superamento dei 10 miliardi di dollari di spesa online, un traguardo significativo per un evento tradizionalmente legato agli acquisti in negozio. L'aumento degli acquisti tramite dispositivi mobili e l'utilizzo di chatbot contribuiscono a questa crescita. Per contestualizzare, i dati del U.S. Census Bureau indicano una spesa e-commerce di oltre 300 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, con un aumento tra il 6% e l'8% rispetto all'anno precedente.

Sconti e tecnologie

Tra le 10:00 e le 14:00 (fuso orario est), gli acquisti online hanno raggiunto un picco di 11,3 milioni di dollari al minuto, spinti da sconti significativi, specie su giocattoli, elettronica e televisori.

Adobe, invece, traccia oltre 1 trilione di visite a siti di vendita al dettaglio statunitensi, analizzando circa 100 milioni di SKU e 18 categorie di prodotti. Un dato interessante emerso dall'analisi di Adobe riguarda gli acquisti da mobile, che rappresentano il 55% della spesa online totale, pari a 5,9 miliardi di dollari, con un aumento del 12,1% su base annua.